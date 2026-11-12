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Рынок поверил в дипломатию: российские акции прибавили 2% - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Рынок поверил в дипломатию: российские акции прибавили 2%
Рынок поверил в дипломатию: российские акции прибавили 2% - 12.11.2026, ПРАЙМ
Рынок поверил в дипломатию: российские акции прибавили 2%
Индекс Мосбиржи отреагировал ростом на 2% на новости о продолжении переговоров России, США и Украины. Как рассказал агентству "Прайм" стратег СберИнвестиций на... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:37+0300
2026-11-12T10:37+0300
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рынок
торги
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мосбиржа
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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи отреагировал ростом на 2% на новости о продолжении переговоров России, США и Украины. Как рассказал агентству "Прайм" стратег СберИнвестиций на фондовом рынке Дмитрий Макаров, сегодня многое будет зависеть от промежуточных итогов встречи Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве."Оптимизма добавляют заявления американской стороны о прогрессе по гарантиям безопасности. Владимир Мединский положительно оценил работу американских посредников, назвав их искренними, эффективными и нацеленными на результат. Среди конкретных итогов переговоров — договоренность о масштабном обмене пленными. Вместе эти новости позволяют участникам рынка рассчитывать на дальнейшее сближение позиций", - говорит Макаров.Рынок реагирует на дипломатические новости, закладывая в цены вероятность дальнейшего продвижения переговоров. "На мой взгляд, сегодняшний рост отражает надежды инвесторов на снижение геополитических рисков. Продолжение диалога и подготовка новых встреч поддерживают спрос на российские акции", - заявил стратег.Встреча в Москве станет ближайшей проверкой этих ожиданий. Для рынка важно, удастся ли закрепить достигнутое в Абу-Даби и продвинуться по спорным вопросам. Инвесторы уже отреагировали на позитивные заявления — дальнейшая динамика будет зависеть от того, какие решения за ними последуют.Ранее помощник президента Юрий Ушаков также сообщил о проработке встреч Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на АТЭС. Обсуждается и участие российской делегации в саммите G20 в Майами. Подготовка новых встреч поддерживает надежды инвесторов на продвижение переговоров.
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эксклюзив, рынок, торги, россия, мосбиржа, переговоры
Эксклюзив, Рынок, Торги, РОССИЯ, Мосбиржа, переговоры
10:37 12.11.2026
 
Рынок поверил в дипломатию: российские акции прибавили 2%

Стратег Макаров: дальнейшая динамика рынка зависит от итогов встречи в Москве

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи отреагировал ростом на 2% на новости о продолжении переговоров России, США и Украины. Как рассказал агентству "Прайм" стратег СберИнвестиций на фондовом рынке Дмитрий Макаров, сегодня многое будет зависеть от промежуточных итогов встречи Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве.
"Оптимизма добавляют заявления американской стороны о прогрессе по гарантиям безопасности. Владимир Мединский положительно оценил работу американских посредников, назвав их искренними, эффективными и нацеленными на результат. Среди конкретных итогов переговоров — договоренность о масштабном обмене пленными. Вместе эти новости позволяют участникам рынка рассчитывать на дальнейшее сближение позиций", - говорит Макаров.
Рынок реагирует на дипломатические новости, закладывая в цены вероятность дальнейшего продвижения переговоров. "На мой взгляд, сегодняшний рост отражает надежды инвесторов на снижение геополитических рисков. Продолжение диалога и подготовка новых встреч поддерживают спрос на российские акции", - заявил стратег.
Встреча в Москве станет ближайшей проверкой этих ожиданий. Для рынка важно, удастся ли закрепить достигнутое в Абу-Даби и продвинуться по спорным вопросам. Инвесторы уже отреагировали на позитивные заявления — дальнейшая динамика будет зависеть от того, какие решения за ними последуют.
Ранее помощник президента Юрий Ушаков также сообщил о проработке встреч Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на АТЭС. Обсуждается и участие российской делегации в саммите G20 в Майами. Подготовка новых встреч поддерживает надежды инвесторов на продвижение переговоров.
 
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