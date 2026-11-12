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"Выжидательная позиция": аналитик оценил динамику на российском рынке акций

"Выжидательная позиция": аналитик оценил динамику на российском рынке акций - 12.11.2026, ПРАЙМ

"Выжидательная позиция": аналитик оценил динамику на российском рынке акций

Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга растерял утренний рост, в ходе которого он протестировал ключевой уровень сопротивления 2 500 пунктов | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:27+0300

2026-11-12T12:27+0300

2026-11-12T12:27+0300

экономика

рынок

торги

акции

мосбиржа

россия

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга растерял утренний рост, в ходе которого он протестировал ключевой уровень сопротивления 2 500 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) к 12.07 мск снижался на 0,04% относительно предыдущего закрытия, до 2489,08 пункта. Утром он максимально повышался до 2503,02 пункта. В частности, дешевеют акции "Совкомфлота" (-1,5%), "Позитива" (-1,3%), "Хэдхантера" (-1,2%), АФК "Система" (-1%). Дорожают бумаги ВТБ (+2,1%), ВК (+1,7%), "Ростелекома" (+1,5%). В четверг индекс Мосбиржи будет проторговывать район 2500 пунктов, прогнозирует Богдан Зварич из ПСБ. "Улучшение ожиданий по геополитике в большей степени заложено в текущие котировки и может оказать лишь умеренную поддержку рынку, а стабилизация цен на нефть на текущих уровнях сдержит спрос на акции нефтегазового сектора. В результате инвесторы до появления новых вводных могут занять выжидательную позицию, что поспособствует стабилизации рынка на текущих уровнях", - добавляет он. "На горизонте ближайших недель мы продолжаем умеренно позитивно смотреть на российский рынок, ожидая попыток индекса Мосбиржи выйти к верхней границе диапазона 2500-2600 пунктов", - также говорит Зварич.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, акции, мосбиржа, россия