https://1prime.ru/20261112/rynok-875176671.html
Индекс Мосбиржи превысил 2500 на заявлениях Уиткоффа
Индекс Мосбиржи превысил 2500 на заявлениях Уиткоффа - 12.11.2026, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи превысил 2500 на заявлениях Уиткоффа
Российский рынок акций завершил торги четверга умеренным ростом на фоне заявлений спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по итогам сегодняшних переговоров | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T19:36+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги четверга умеренным ростом на фоне заявлений спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по итогам сегодняшних переговоров с президентом России Владимиром Путиным, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,73% - до 2508,23 пункта, индекс РТС - на 0,34%, до 952,21 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,43%, до 931,26 пункта. Незадолго до конца основных торгов индекс поднялся выше 2500 пунктов после заявлений спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по итогам сегодняшних переговоров с президентом России Владимиром Путиным. До заявлений индекс находился ниже этой отметки и демонстрировал околонулевую динамику. В четверг утром спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву после участия в трехсторонних переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби. Среди прочего Уиткофф заявил, что в ходе встречи с Владимиром Путиным был достигнут прогресс, а также назвал переговоры насыщенными и подробными, выразив надежду, что они послужат основой новых многосторонних контактов. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.12 мск дорожал на 1,03% - до 93,72 доллара. "Инвесторы отыгрывали продвижение в переговорном процессе по Украине. Президент РФ Владимир Путин встретился с американскими переговорщиками, участвовавшими во вчерашнем обсуждении с представителями США и Украины", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Помощник президента Юрий Ушаков также сообщил о проработке встреч Владимира Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на АТЭС, отметил он. Большинство отраслевых индексов сегодня находится в плюсе, за исключением "опорного" нефтегазового индекса, который испытывает давление нисходящей последнее время динамики цен на нефть, рассказал Александр Фетисов из РСХБ. Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции ВТБ (+5,09%), ВК (+4,74%), МТС (+1,79%), "Интер РАО" (+1,6%), "Т‑Технологий" (+1,34%). "Лидерами роста на фондовом рынке сегодня оказались акции ВТБ, скорее всего, после сообщений о начале размещения акций дополнительного выпуска по цене в 87 рублей, более чем на 40% превышающей рыночную цену. Лидерами понижения оказались акции МГКЛ (-4,39%), видимо, в ходе коррекции после вчерашнего роста и на объявлении еще одного технического дефолта по облигациям", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Global. Также в лидерах снижения - акции "Позитива" (−2,44%), "Норникеля" (−2,36%), "Совкомфлота" (−1,88%), "Хэдхантера" (−1,47%), "Московского кредитного банка" (−1,16%). прогнозы Мильчакова прогнозирует, что завтра индекс Мосбиржи может сохранить динамику в диапазоне 2450-2550 пунктов. Смирнов ожидает, что индекс Мосбиржи в конце недели может консолидироваться под 2500 пунктов.
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рынок, сша, украина, москва, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, мосбиржа, втб, ртс
Рынок, США, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мосбиржа, ВТБ, РТС
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги четверга умеренным ростом на фоне заявлений спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по итогам сегодняшних переговоров с президентом России Владимиром Путиным, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,73% - до 2508,23 пункта, индекс РТС - на 0,34%, до 952,21 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,43%, до 931,26 пункта.
Незадолго до конца основных торгов индекс поднялся выше 2500 пунктов после заявлений спецпосланника президента США Стива Уиткоффа по итогам сегодняшних переговоров с президентом России Владимиром Путиным. До заявлений индекс находился ниже этой отметки и демонстрировал околонулевую динамику.
В четверг утром спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву после участия в трехсторонних переговорах РФ, США и Украины в Абу-Даби. Среди прочего Уиткофф заявил, что в ходе встречи с Владимиром Путиным был достигнут прогресс, а также назвал переговоры насыщенными и подробными, выразив надежду, что они послужат основой новых многосторонних контактов.
Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.12 мск дорожал на 1,03% - до 93,72 доллара.
"Инвесторы отыгрывали продвижение в переговорном процессе по Украине. Президент РФ Владимир Путин встретился с американскими переговорщиками, участвовавшими во вчерашнем обсуждении с представителями США и Украины", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Помощник президента Юрий Ушаков также сообщил о проработке встреч Владимира Путина с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на АТЭС, отметил он.
Большинство отраслевых индексов сегодня находится в плюсе, за исключением "опорного" нефтегазового индекса, который испытывает давление нисходящей последнее время динамики цен на нефть, рассказал Александр Фетисов из РСХБ.
В лидерах роста - акции ВТБ (+5,09%), ВК (+4,74%), МТС (+1,79%), "Интер РАО" (+1,6%), "Т‑Технологий" (+1,34%).
"Лидерами роста на фондовом рынке сегодня оказались акции ВТБ, скорее всего, после сообщений о начале размещения акций дополнительного выпуска по цене в 87 рублей, более чем на 40% превышающей рыночную цену. Лидерами понижения оказались акции МГКЛ (-4,39%), видимо, в ходе коррекции после вчерашнего роста и на объявлении еще одного технического дефолта по облигациям", - рассказала Наталья Мильчакова из Freedom Global.
Также в лидерах снижения - акции "Позитива" (−2,44%), "Норникеля" (−2,36%), "Совкомфлота" (−1,88%), "Хэдхантера" (−1,47%), "Московского кредитного банка" (−1,16%).
Мильчакова прогнозирует, что завтра индекс Мосбиржи может сохранить динамику в диапазоне 2450-2550 пунктов.
Смирнов ожидает, что индекс Мосбиржи в конце недели может консолидироваться под 2500 пунктов.