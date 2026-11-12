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Курсирование поезда из Пекина в Россию возобновится после 6 лет перерыва

Курсирование поезда из Пекина в Россию возобновится после 6 лет перерыва - 12.11.2026, ПРАЙМ

Курсирование поезда из Пекина в Россию возобновится после 6 лет перерыва

Курсирование поезда из Пекина в Россию возобновится после 6 лет перерыва с 25 ноября 2026 года, он будет ходить до Иркутска, сообщили РИА Новости в РЖД. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T14:05+0300

2026-11-12T14:05+0300

2026-11-12T14:59+0300

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иркутск

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ржд

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ.Курсирование поезда из Пекина в Россию возобновится после 6 лет перерыва с 25 ноября 2026 года, он будет ходить до Иркутска, сообщили РИА Новости в РЖД.Ранее между столицами России и Китая курсировал прямой международный поезд Москва – Пекин с остановками в Иркутске и Улан-Баторе. Сообщение было приостановлено в феврале 2020 года из-за пандемии коронавируса."РЖД и Китайские железные дороги договорились об организации курсирования международного поезда №3/4 Пекин – Иркутск через столицу Монголии – Улан-Батор. В первый рейс из столицы Китайской Народной Республики он отправится уже 25 ноября текущего года, а из Иркутска – 28 ноября", - сообщили в РЖД.Поезд №3/4 будет ходить раз в неделю: отправляться из Пекина по средам в 7.27 по местному времени, делать остановку в Улан-Баторе по четвергам в 14.35 и прибывать в Иркутск по пятницам в 14.55. Из Иркутска состав будет уходить по субботам в 6.58 по местному времени, делать остановку в Улан-Баторе по воскресеньям в 6.38 и прибывать в Пекин по понедельникам в 14.35.В пути он также сделает остановки на станциях Цзининань, Эрлянь, Дзамын-Удэ, Саншанд, Чойр, Дзун-Хара, Дархан, Сухэ-Батор, Наушки, Улан-Удэ и Слюдянка.Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем было возобновлено в середине декабря 2024 года после остановки из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Тогда вновь стал ходить поезд №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково Китайских железных дорог. В марте 2026 года начал курсировать поезд холдинга РЖД между Забайкальском (Россия) и Маньчжурией (Китай). С его запуском было организовано и курсирование беспересадочных вагонов из Иркутска и Читы.

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