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Назван максимальный размер выплат больничных для самозанятых в 2027 году

Назван максимальный размер выплат больничных для самозанятых в 2027 году - 12.11.2026, ПРАЙМ

Назван максимальный размер выплат больничных для самозанятых в 2027 году

Максимальная выплата по больничному для самозанятых в 2027 году может составить 50 тысяч рублей за полный месяц болезни, сообщил РИА Новости профессор... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T10:11+0300

2026-11-12T10:11+0300

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общество

здоровье

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Максимальная выплата по больничному для самозанятых в 2027 году может составить 50 тысяч рублей за полный месяц болезни, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Эксперимент по добровольному страхованию для самозанятых работников начался в России в 2026 году. Участие в нем позволяет получать пособия по временной нетрудоспособности. Для этого необходимо зарегистрироваться в Соцфонде и выбрать размер страховой суммы в месяц - 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей. "Максимальная выплата в 2027 году за полный месяц болезни - при общем стаже более восьми лет и участии в программе от 12 месяцев - может составить 50 тысяч рублей", - сказал Сафонов. Он уточнил, что сумма выплаты за один день болезни зависит от количества дней в месяце. Так, в месяце, где 31 день, максимальная выплата в 2027 году составит 1 612 рублей в день, где 30 дней - 1 666 рублей, а где 28 дней - 1 785 рублей. По словам эксперта, чтобы получать такие пособия в 2027 году, самозанятому нужно в 2026 году выбрать повышенную страховую сумму в 50 тысяч рублей. Ежемесячный взнос составит 3,84% от нее - 1 920 рублей в месяц или 23 040 рублей за весь год. Итоговый размер выплаты зависит от срока уплаты взносов в программе. Через полгода непрерывных платежей можно получать 70% от страховой суммы, а через 12 месяцев все 100%. Кроме того, на итоговую сумму влияет общий страховой стаж, включая прошлую работу по найму. При стаже меньше пяти лет выплатят 60% от суммы, от пяти до восьми лет - 80%, а от восьми лет и больше - 100%. По словам Сафонова, чтобы узнать итоговую сумму, эти два процента перемножаются между собой, а затем умножаются на выбранную страховую сумму - например, 50 тысяч рублей. Он добавил, что расчеты сделаны без учета индексации минимального размера оплаты труда, которая пройдет в России с 1 января 2027 года.

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общество , здоровье