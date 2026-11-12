https://1prime.ru/20261112/sanktsii-875178563.html
"Неоколониальная политика": посольство РФ прокомментировало санкции Лондона
"Неоколониальная политика": посольство РФ прокомментировало санкции Лондона - 12.11.2026, ПРАЙМ
"Неоколониальная политика": посольство РФ прокомментировало санкции Лондона
ЛОНДОН, 12 ноя — ПРАЙМ. Посольство России в Лондоне прокомментировало новый пакет британских санкций против крупных российских энергетических и угледобывающих... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T20:44+0300
2026-11-12T20:44+0300
2026-11-12T20:44+0300
мировая экономика
лондон
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ЛОНДОН, 12 ноя — ПРАЙМ. Посольство России в Лондоне прокомментировало новый пакет британских санкций против крупных российских энергетических и угледобывающих компаний, введенный в четверг. В дипмиссии заявили, что от таких решений страдают третьи страны, а курс России останется неизменным."От таких решений Лондона страдают третьи страны, которым под надуманными предлогами чинят препятствия в обеспечении собственной энергетической безопасности. Стремление диктовать суверенным государствам, у кого и на каких условиях закупать энергоресурсы, — еще одно проявление неоколониальной политики", — заявили в посольстве.Там также подчеркнули, что британские санкции не способны повлиять на курс Москвы. "Лондон объявил об очередных незаконных рестрикциях в отношении ряда российских компаний, вновь подтвердив деструктивный курс на конфронтацию. Наш курс остается неизменным, внешнее давление повлиять на него не способно", — отметили в дипмиссии.
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мировая экономика, лондон
Мировая экономика, ЛОНДОН
"Неоколониальная политика": посольство РФ прокомментировало санкции Лондона
Посольство РФ: от санкций Лондона страдают третьи страны, мешающие энергобезопасности
ЛОНДОН, 12 ноя — ПРАЙМ. Посольство России в Лондоне прокомментировало новый пакет британских санкций против крупных российских энергетических и угледобывающих компаний, введенный в четверг. В дипмиссии заявили, что от таких решений страдают третьи страны, а курс России останется неизменным.
"От таких решений Лондона страдают третьи страны, которым под надуманными предлогами чинят препятствия в обеспечении собственной энергетической безопасности. Стремление диктовать суверенным государствам, у кого и на каких условиях закупать энергоресурсы, — еще одно проявление неоколониальной политики", — заявили в посольстве.
Там также подчеркнули, что британские санкции не способны повлиять на курс Москвы. "Лондон объявил об очередных незаконных рестрикциях в отношении ряда российских компаний, вновь подтвердив деструктивный курс на конфронтацию. Наш курс остается неизменным, внешнее давление повлиять на него не способно", — отметили в дипмиссии.