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Сбербанк представит новую трехлетнюю стратегию и новую дивидендную политику

Сбербанк представит новую трехлетнюю стратегию и новую дивидендную политику - 12.11.2026, ПРАЙМ

Сбербанк представит новую трехлетнюю стратегию и новую дивидендную политику

Сбербанк проведет 12 ноября "День инвестора", где подведет итоги реализации действующей стратегии и представит новую трехлетнюю на 2027-2029 годы, а также... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T00:18+0300

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2026-11-12T00:18+0300

финансы

банки

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк проведет 12 ноября "День инвестора", где подведет итоги реализации действующей стратегии и представит новую трехлетнюю на 2027-2029 годы, а также представит новую дивидендную политику. Ранее, в среду, глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Дне платформенной экономики заявлял, что человекоцентричность будет во главе угла в новой стратегии банка. Зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов е в июле отмечал, что банк в новой трехлетней стратегии будет стараться сохранить дивидендные выплаты в размере 50% от чистой прибыли. Согласно действующей политике, Сбербанк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%.

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финансы, банки, герман греф, сбербанк