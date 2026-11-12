https://1prime.ru/20261112/sberbank-875136487.html
Сбербанк представит новую трехлетнюю стратегию и новую дивидендную политику
Сбербанк представит новую трехлетнюю стратегию и новую дивидендную политику - 12.11.2026, ПРАЙМ
Сбербанк представит новую трехлетнюю стратегию и новую дивидендную политику
Сбербанк проведет 12 ноября "День инвестора", где подведет итоги реализации действующей стратегии и представит новую трехлетнюю на 2027-2029 годы, а также... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T00:18+0300
2026-11-12T00:18+0300
2026-11-12T00:18+0300
финансы
банки
герман греф
сбербанк
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк проведет 12 ноября "День инвестора", где подведет итоги реализации действующей стратегии и представит новую трехлетнюю на 2027-2029 годы, а также представит новую дивидендную политику.
Ранее, в среду, глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Дне платформенной экономики заявлял, что человекоцентричность будет во главе угла в новой стратегии банка.
Зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов е в июле отмечал, что банк в новой трехлетней стратегии будет стараться сохранить дивидендные выплаты в размере 50% от чистой прибыли.
Согласно действующей политике, Сбербанк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%.
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финансы, банки, герман греф, сбербанк
Финансы, Банки, Герман Греф, Сбербанк
Сбербанк представит новую трехлетнюю стратегию и новую дивидендную политику
Сбербанк 12 ноября представит новую трехлетнюю стратегию и новую дивидендную политику
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк проведет 12 ноября "День инвестора", где подведет итоги реализации действующей стратегии и представит новую трехлетнюю на 2027-2029 годы, а также представит новую дивидендную политику.
Ранее, в среду, глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Дне платформенной экономики заявлял, что человекоцентричность будет во главе угла в новой стратегии банка.
Зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов е в июле отмечал, что банк в новой трехлетней стратегии будет стараться сохранить дивидендные выплаты в размере 50% от чистой прибыли.
Согласно действующей политике, Сбербанк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО при условии соблюдения достаточности общего капитала по РСБУ на уровне не менее 13,3%.