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СПРАВКА: День работника Сбербанка

СПРАВКА: День работника Сбербанка - 12.11.2026, ПРАЙМ

СПРАВКА: День работника Сбербанка

Сто восемьдесят пять лет назад был основан Сбербанк – крупнейший банк в России. В этот день поздравления с профессиональным праздником - Днем работника... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T00:42+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сто восемьдесят пять лет назад был основан Сбербанк – крупнейший банк в России. В этот день поздравления с профессиональным праздником - Днем работника Сбербанка - принимают его многочисленные сотрудники в нашей стране. Ниже приводится справочная информация. Сбербанк – крупнейший банк в России, один из ведущих международных финансовых институтов. Его активы по итогам 2025 года составляют около трети банковской системы страны (31%), также на него приходится 32,7% выданных в стране кредитов корпоративным клиентам и 51,1% частным клиентам. Сбербанк ведет свою историю от сберегательных касс, учрежденных именным указом императора Николая I от 12 ноября (30 октября по старому стилю; строго по правилам пересчета дат 30 октября 1841 года (по юлианскому календарю) соответствует 11 ноября 1841 года по григорианскому календарю (новому стилю), однако в корпоративной традиции Сбербанка закрепилась дата 12 ноября) 1841 года "с целью доставления недостаточным всякого звания людям средств к сбережению верным и выгодным способом". Эта дата стала считаться днем рождения Сбербанка. Инициатором и учредителем сберегательных касс было правительство Российской империи. Они были всесословными – доступными для всех. Каких-либо коммерческих или бюджетных целей учреждение "правительственных сберегательных касс" не преследовало – с их помощью государство начинало приучать население к цивилизованным формам сбережений. Первая сберегательная касса открылась 1 марта 1842 года в Санкт-Петербурге. В том же году еще одна появилась в Москве. Позднее сберегательные кассы были открыты в Ярославле, Новочеркасске, Туле, Полтаве, Витебске. В губернских городах деятельность их регламентировалась законом о губернских сберегательных кассах (1846). К концу 1850-х годов вкладчиками сберкасс стали 90 тысяч человек. В 1862 году сберегательные кассы были переданы в ведомство министерства финансов, к этому времени в стране, помимо столичных (в Санкт-Петербурге и Москве), действовали 46 губернских сберегательных касс. В том же году император Александр II принял новый Устав сберегательных касс, по которому они должны были создаваться "во всех городах, посадах и местечках". В результате к 1895 году открылось 3875 отделений, на вкладах хранилось 368 миллионов рублей. Это время называют эпохой расцвета сберегательного дела в России. В 1895 году был принят новый устав сберегательных касс, который гарантировал сохранение коммерческой тайны. Они стали называться государственными, в Санкт-Петербурге было учреждено Управление государственных сберегательных касс. Сначала сберегательные учреждения создавались при отделениях Государственного банка, при казначействах, с 1915 года стали открываться при почтовых отделениях в сельской местности. После Октябрьской революции 1917 года, в отличие от других кредитных учреждений царской России, сберегательные кассы как "учреждения без какого-либо классового оттенка" были сохранены. Декретом Совета народных комиссаров (СНК) от 1918 года вклады в них и проценты по вкладам признавались неприкосновенными, все облигации аннулированных займов, принадлежавшие сберегательным кассам, были заменены книжным долгом РСФСР, граждане сохранили свои права на вклады. В том же году приказом Наркомфина было утверждено положение об Управлении народными сберегательными кассами в качестве центрального руководящего органа отделений. В 1919 году сберегательные кассы объединили с Народным банком РСФСР. В 1922 году СНК принял постановление "Об учреждении государственных сберегательных касс", которые получили название "трудовых" в соответствии с задачей привлекать трудовые сбережения населения. В 1925 году сберкассы стали общесоюзной организацией, находившейся в ведении Наркомфина СССР. Они стали осуществлять денежные переводы, выпускать собственные заемные сертификаты, проводить операции с процентными и ценными бумагами. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) сберегательные кассы помогали финансировать военные программы. В послевоенные годы сеть трудовых сберегательных касс охватывала все регионы страны. После того, как в 1963 году сберегательные кассы из Минфина были переданы в ведение Госбанка, они начали принимать коммунальные, налоговые, страховые и другие платежи, выдавать зарплату рабочим и служащим предприятий. После банковской реформы 1987 года система сберегательных касс была реорганизована в самостоятельный Сберегательный банк СССР – специализированный государственный банк по обслуживанию населения. Уже в 1989 году начал работать первый банкомат Сбербанка. В 1990 году постановлением Верховного Совета РСФСР российский республиканский банк Сбербанка СССР был объявлен собственностью РСФСР. В 1990-1991 годах Сберегательный банк преобразовали в акционерный банк. В последующие годы Сбербанк превратился в современный универсальный коммерческий банк, крупную международную группу. К 2020 году он перестал быть только банком и трансформировался в экосистему сервисов, удовлетворяющих потребности клиентов. В том же году был запущен новый бренд "Сбер", который символизирует переход от исключительно финансового бизнеса к экосистеме, предоставляющей сервисы во многих отраслях, включая медицину, телекоммуникации, образование, электронную коммерцию. Вместе с тем в финансовой части компании старый бренд сохранился. В настоящее время "Сбер" играет ключевую роль в реализации национального проекта "Цифровая экономика РФ", является центром компетенций в области искусственного интеллекта и кибербезопасности. Банк является масштабным проводником государственных программ поддержки населения и бизнеса, предлагая и собственные решения. Сервисы телемедицины "Сбера" внедряются по всей стране, его ИТ-платформа используется для предоставления государственных услуг и создания высокотехнологичных экономик субъектов Российской Федерации. Основным акционером и конечной контролирующей стороной банка является Российская Федерация, представленная правительством РФ в лице министерства финансов РФ, которой принадлежит 52,3% обыкновенных акций банка, или 50,0% плюс одна акция от количества выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных и привилегированных акций банка. Сбербанк, в котором работают 287,2 тысячи сотрудников, представлен 11 территориальными банками, 75 отделениями территориальных банков и 10 228 офисами банковского обслуживания (данные на 30 июня 2026 года) Активная клиентская база Сбербанка в стране составляет 110,7 миллиона частных клиентов и 3,5 миллиона корпоративных клиентов. По итогам 2025 года чистая прибыль "Сбера" составила 1,706 триллиона рублей, продемонстрировав рост на 7,9% по сравнению с показателем 2024 года. В 2025 году Группа выплатила рекордные дивиденды в размере 786,9 миллиарда рублей, половина из которых пополнила казну государства. "Сбер" – один из крупнейших налогоплательщиков России. С учетом налоговых и страховых выплат общая сумма перечисленных "Сбером" средств в консолидированный бюджет по итогам 2025 года превысила 1,3 триллиона рублей. По итогам первого полугодия 2026 года чистая прибыль Сбербанка по МСФО выросла на 18,6%, до 1,019 триллиона рублей. Высшим руководящим органом Сбербанка России является общее собрание акционеров, на котором принимаются решения по основным вопросам деятельности банка. Общее руководство деятельностью банка осуществляет наблюдательный совет, состоящий из 14 членов. Руководство текущей деятельностью банка осуществляется президентом, председателем правления и правлением банка. С ноября 2007 года пост президента, председателя правления Сбербанка занимает Герман Греф.

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