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Сбербанк за три года выплатил акционерам 2,4 триллиона рублей дивидендов

Сбербанк за три года выплатил акционерам 2,4 триллиона рублей дивидендов - 12.11.2026, ПРАЙМ

Сбербанк за три года выплатил акционерам 2,4 триллиона рублей дивидендов

Сбербанк за три года выплатил акционерам более 2,4 триллиона рублей дивидендов - столько же, сколько за предыдущие 20 лет, сообщил глава кредитной организации... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T10:37+0300

2026-11-12T10:37+0300

2026-11-12T10:42+0300

финансы

банки

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк за три года выплатил акционерам более 2,4 триллиона рублей дивидендов - столько же, сколько за предыдущие 20 лет, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. "За три года мы выплатили акционерам более 2,4 триллиона рублей... Это столько же, сколько "Сбер" выплатил за предыдущие 20 лет", - сказал он, выступая на Дне инвестора. Также, по его словам, несмотря на "внешний хаос", банк выполнил все свои финансовые цели. "Рентабельность собственного капитала — выше 22%... Коэффициент достаточности капитала — выше регуляторных требований. Мы создали непробиваемый запас прочности. Дивиденды — 50% чистой прибыли ежегодно", - заключил Греф.

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финансы, банки, герман греф, сбербанк