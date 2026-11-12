https://1prime.ru/20261112/sberbank-875145600.html
Греф рассказал о дивидендной политике Сбербанка в новой стратегии
Греф рассказал о дивидендной политике Сбербанка в новой стратегии - 12.11.2026, ПРАЙМ
Греф рассказал о дивидендной политике Сбербанка в новой стратегии
Дивидендная политика Сбербанка в новой стратегии остается неизменной: 50% прибыли по МСФО, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:51+0300
2026-11-12T10:51+0300
2026-11-12T10:51+0300
финансы
банки
герман греф
сбербанк
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Дивидендная политика Сбербанка в новой стратегии остается неизменной: 50% прибыли по МСФО, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. "Дивидендная политика неизменна - это 50% прибыли по МСФО", - сказал он, выступая на Дне инвестора и представляя новую стратегию Сбербанка.
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финансы, банки, герман греф, сбербанк
Финансы, Банки, Герман Греф, Сбербанк
Греф рассказал о дивидендной политике Сбербанка в новой стратегии
Греф: дивидендная политика Сбербанка в новой стратегии остается неизменной