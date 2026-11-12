https://1prime.ru/20261112/sberbank-875145600.html

Греф рассказал о дивидендной политике Сбербанка в новой стратегии

Греф рассказал о дивидендной политике Сбербанка в новой стратегии - 12.11.2026, ПРАЙМ

Греф рассказал о дивидендной политике Сбербанка в новой стратегии

Дивидендная политика Сбербанка в новой стратегии остается неизменной: 50% прибыли по МСФО, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T10:51+0300

2026-11-12T10:51+0300

2026-11-12T10:51+0300

финансы

банки

герман греф

сбербанк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875145600.jpg?1794469863

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Дивидендная политика Сбербанка в новой стратегии остается неизменной: 50% прибыли по МСФО, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. "Дивидендная политика неизменна - это 50% прибыли по МСФО", - сказал он, выступая на Дне инвестора и представляя новую стратегию Сбербанка.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, герман греф, сбербанк