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Сбербанк представил новую трехлетнюю стратегию в день своего 185-летия

Сбербанк представил новую трехлетнюю стратегию в день своего 185-летия - 12.11.2026, ПРАЙМ

Сбербанк представил новую трехлетнюю стратегию в день своего 185-летия

Сбербанк представил новую трехлетнюю стратегию в день своего 185-летия, сообщает пресс-служба банка. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T11:07+0300

2026-11-12T11:07+0300

2026-11-12T11:07+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк представил новую трехлетнюю стратегию в день своего 185-летия, сообщает пресс-служба банка. "В день своего 185-летия Сбер представил новую Стратегию 2029. Сбер определил ключевые приоритеты на следующий стратегический цикл, сохранил ориентир по дивидендам в размере 50% чистой прибыли, достаточности капитала на уровне 13,3% и поставил цель обеспечивать рентабельность капитала на уровне 21% ежегодно", - говорится в сообщении. "Стратегическая цель Сбербанка к 2029 году - стать одним из ведущих архитекторов и строителей агентной экономики России. Технологии должны помогать человеку и в решении повседневных задач, и в реализации жизненных целей. Мы стремимся дать человеку возможность лучше понять себя, принимать осознанные решения и раскрыть свой потенциал", - приводятся в сообщении слова главы банка Германа Грефа. В новой стратегии Сбербанк ставит цель ежегодно обеспечивать рентабельность капитала (ROE) на уровне не ниже 21% на протяжении следующего стратегического периода. Целевой уровень достаточности капитала по нормативу Н20.0 сохранен на уровне не менее 13,3%, несмотря на ужесточение регуляторных требований к банковскому сектору. Банк также сохраняет ориентир по направлению 50% чистой прибыли по МСФО на дивидендные выплаты. Оставшаяся часть прибыли будет инвестироваться в обеспечение долгосрочной устойчивости бизнес-модели Сбербанка и реализацию стратегических инициатив, отмечается в сообщении. Одним из важнейших направлений стратегии 2027-2029 годов станет расширение возможностей коммерческого применения генеративного искусственного интеллекта. Наряду с сокращением расходов банк намерен использовать ИИ для формирования новых источников дохода, также говорится в сообщении.

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финансы, банки, герман греф, сбербанк