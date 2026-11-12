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Сбербанк за три года заработал 1,5 триллиона рублей на ИИ, заявил Греф - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк за три года заработал 1,5 триллиона рублей на ИИ, заявил Греф
Сбербанк за три года заработал 1,5 триллиона рублей на ИИ, заявил Греф - 12.11.2026, ПРАЙМ
Сбербанк за три года заработал 1,5 триллиона рублей на ИИ, заявил Греф
Сбербанк за последние три года заработал около 1,5 триллиона рублей на применении искусственного интеллекта, но при этом там отмечают, что генеративный ИИ пока... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:50+0300
2026-11-12T11:58+0300
технологии
финансы
банки
герман греф
сбербанк
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк за последние три года заработал около 1,5 триллиона рублей на применении искусственного интеллекта, но при этом там отмечают, что генеративный ИИ пока не окупается, заявил глава банка Герман Греф. "Мы заработали за последние три года на применении искусственного интеллекта примерно около 1,5 триллиона рублей", - сказал он в рамках Дня инвестора. "К сожалению, генеративный искусственный интеллект пока не окупается ни у нас, ни у кого в мире из тех компаний, которые занимаются его созданием", - при этом добавил Греф. Глава Сбербанка отметил, что банк спасает то, что он очень давно начал внедрять искусственный интеллект. Также он добавил, что затраты банка на ИИ "абсолютно окупаемы".
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192
40
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технологии, финансы, банки, герман греф, сбербанк
Технологии, Финансы, Банки, Герман Греф, Сбербанк
11:50 12.11.2026 (обновлено: 11:58 12.11.2026)
 
Сбербанк за три года заработал 1,5 триллиона рублей на ИИ, заявил Греф

Греф: Сбербанк за три года заработал около 1,5 триллиона рублей на применении ИИ

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк за последние три года заработал около 1,5 триллиона рублей на применении искусственного интеллекта, но при этом там отмечают, что генеративный ИИ пока не окупается, заявил глава банка Герман Греф.
"Мы заработали за последние три года на применении искусственного интеллекта примерно около 1,5 триллиона рублей", - сказал он в рамках Дня инвестора.
"К сожалению, генеративный искусственный интеллект пока не окупается ни у нас, ни у кого в мире из тех компаний, которые занимаются его созданием", - при этом добавил Греф.
Глава Сбербанка отметил, что банк спасает то, что он очень давно начал внедрять искусственный интеллект. Также он добавил, что затраты банка на ИИ "абсолютно окупаемы".
 
ТехнологииФинансыБанкиГерман ГрефСбербанк
 
 
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