https://1prime.ru/20261112/sberbank-875150121.html
Греф предложил маркетплейсам купить склады у Сбербанка
Греф предложил маркетплейсам купить склады у Сбербанка - 12.11.2026, ПРАЙМ
Греф предложил маркетплейсам купить склады у Сбербанка
Сбербанк до конца текущего года хочет продать свои склады маркетплейсам, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:01+0300
2026-11-12T12:01+0300
2026-11-12T12:01+0300
склад
бизнес
финансы
банки
герман греф
сбербанк
россия
маркетплейсы
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875150121.jpg?1794474063
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк до конца текущего года хочет продать свои склады маркетплейсам, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. "У нас было огромное количество складов, которые генерировали нам убыток. Ситуация со складами в данном случае нам помогла. Мы фактически, по-моему, уже на конец этого года выйдем с тем, что 100% ненужных для нас складов мы передадим и продадим маркетплейсам", - сказал он, выступая на Дне Инвестора.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
склад, бизнес, финансы, банки, герман греф, сбербанк, россия, маркетплейсы
склад, Бизнес, Финансы, Банки, Герман Греф, Сбербанк, РОССИЯ, маркетплейсы
Греф предложил маркетплейсам купить склады у Сбербанка
Греф: Сбербанк до конца 2026 года хочет продать свои склады маркетплейсам