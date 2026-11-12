https://1prime.ru/20261112/sberbank-875150451.html
Греф рассказал об объемах дивидендных выплат Сбербанком
Греф рассказал об объемах дивидендных выплат Сбербанком - 12.11.2026, ПРАЙМ
Греф рассказал об объемах дивидендных выплат Сбербанком
Сбербанк будет делать все для того, чтобы объем дивидендных выплат не снижался, заявил глава кредитной организации Герман Греф. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:57+0300
2026-11-12T11:57+0300
2026-11-12T12:01+0300
финансы
банки
герман греф
сбербанк
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк будет делать все для того, чтобы объем дивидендных выплат не снижался, заявил глава кредитной организации Герман Греф. "Мы все будем делать для того, чтобы объем дивидендных платежей не снизился и чтобы, скажем, любовь наших акционеров, в первую очередь розничных акционеров компании, ни в коем случае не потерять", - сказал он, выступая на Дне инвестора. Он подчеркнул, что доверие акционеров очень тяжело завоевать, но очень быстро потерять. "Мы очень дорожим этим доверием наших акционеров", - добавил Греф. Ранее в четверг Греф сообщил, что дивидендная политика Сбербанка в новой стратегии на 2027-2029 годы остается неизменной - 50% прибыли по МСФО.
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финансы, банки, герман греф, сбербанк
Финансы, Банки, Герман Греф, Сбербанк
Греф рассказал об объемах дивидендных выплат Сбербанком
Греф: Сбербанк будет делать все, чтобы объем дивидендных выплат не снижался
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк будет делать все для того, чтобы объем дивидендных выплат не снижался, заявил глава кредитной организации Герман Греф.
"Мы все будем делать для того, чтобы объем дивидендных платежей не снизился и чтобы, скажем, любовь наших акционеров, в первую очередь розничных акционеров компании, ни в коем случае не потерять", - сказал он, выступая на Дне инвестора.
Он подчеркнул, что доверие акционеров очень тяжело завоевать, но очень быстро потерять. "Мы очень дорожим этим доверием наших акционеров", - добавил Греф.
Ранее в четверг Греф сообщил, что дивидендная политика Сбербанка в новой стратегии на 2027-2029 годы остается неизменной - 50% прибыли по МСФО.