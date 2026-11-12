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Греф рассказал об объемах дивидендных выплат Сбербанком

Греф рассказал об объемах дивидендных выплат Сбербанком - 12.11.2026, ПРАЙМ

Греф рассказал об объемах дивидендных выплат Сбербанком

Сбербанк будет делать все для того, чтобы объем дивидендных выплат не снижался, заявил глава кредитной организации Герман Греф. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T11:57+0300

2026-11-12T11:57+0300

2026-11-12T12:01+0300

финансы

банки

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк будет делать все для того, чтобы объем дивидендных выплат не снижался, заявил глава кредитной организации Герман Греф. "Мы все будем делать для того, чтобы объем дивидендных платежей не снизился и чтобы, скажем, любовь наших акционеров, в первую очередь розничных акционеров компании, ни в коем случае не потерять", - сказал он, выступая на Дне инвестора. Он подчеркнул, что доверие акционеров очень тяжело завоевать, но очень быстро потерять. "Мы очень дорожим этим доверием наших акционеров", - добавил Греф. Ранее в четверг Греф сообщил, что дивидендная политика Сбербанка в новой стратегии на 2027-2029 годы остается неизменной - 50% прибыли по МСФО.

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финансы, банки, герман греф, сбербанк