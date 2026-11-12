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Сбербанк намерен "взрывным образом" создавать источники дохода, заявил Греф - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк намерен "взрывным образом" создавать источники дохода, заявил Греф
Сбербанк намерен "взрывным образом" создавать источники дохода, заявил Греф - 12.11.2026, ПРАЙМ
Сбербанк намерен "взрывным образом" создавать источники дохода, заявил Греф
Сбербанк намерен не только сохранять лидерство в традиционных секторах деятельности, но и "взрывным образом" создавать новые источники дохода за счет... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:40+0300
2026-11-12T12:54+0300
финансы
герман греф
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875153908.jpg?1794477252
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк намерен не только сохранять лидерство в традиционных секторах деятельности, но и "взрывным образом" создавать новые источники дохода за счет агрессивных инвестиций, заявил глава банка Герман Греф. "Мы намерены сочетать высокую рентабельность и агрессивные инвестиции в будущее, сохранять лидерство на текущих рынках и взрывным образом создавать новые источники дохода. Рентабельность капитала - не менее 21% ежегодно, достаточность капитала - не менее 13,3%. Дивидендная политика неизменно - это 50% прибыли по МСФО", - сказал он. Также Греф добавил, что у Сбербанка исторически сильные позиции - доверие миллионов, финансовый капитал, накопленные десятилетиями навыки в управлении рисками. "И это дает нам право и обязанность претендовать на роль драйвера новой экономики, и это наша ключевая задача на ближайшие три года", - сказал он.
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192
40
192
40
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192
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финансы, герман греф, сбербанк
Финансы, Герман Греф, Сбербанк
12:40 12.11.2026 (обновлено: 12:54 12.11.2026)
 
Сбербанк намерен "взрывным образом" создавать источники дохода, заявил Греф

Греф: Сбербанк планирует "взрывным образом" создавать новые источники своего дохода

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк намерен не только сохранять лидерство в традиционных секторах деятельности, но и "взрывным образом" создавать новые источники дохода за счет агрессивных инвестиций, заявил глава банка Герман Греф.
"Мы намерены сочетать высокую рентабельность и агрессивные инвестиции в будущее, сохранять лидерство на текущих рынках и взрывным образом создавать новые источники дохода. Рентабельность капитала - не менее 21% ежегодно, достаточность капитала - не менее 13,3%. Дивидендная политика неизменно - это 50% прибыли по МСФО", - сказал он.
Также Греф добавил, что у Сбербанка исторически сильные позиции - доверие миллионов, финансовый капитал, накопленные десятилетиями навыки в управлении рисками.
"И это дает нам право и обязанность претендовать на роль драйвера новой экономики, и это наша ключевая задача на ближайшие три года", - сказал он.
 
ФинансыГерман ГрефСбербанк
 
 
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