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Сбербанк за три года предотвратил хищение средств на триллион рублей - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк за три года предотвратил хищение средств на триллион рублей
Сбербанк за три года предотвратил хищение средств на триллион рублей - 12.11.2026, ПРАЙМ
Сбербанк за три года предотвратил хищение средств на триллион рублей
Сбербанк за три года предотвратил хищение средств мошенниками у своих клиентов на общую сумму около 1 триллиона рублей, сообщил первый заместитель председателя... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:43+0300
2026-11-12T12:55+0300
банки
финансы
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875154330.jpg?1794477355
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк за три года предотвратил хищение средств мошенниками у своих клиентов на общую сумму около 1 триллиона рублей, сообщил первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев. "Для нас важно не только удобство и разнообразие для клиентов, но и безопасность каждого платежа", - сказал он, выступая на Дне инвестора. "Мы постоянно совершенствуем технологии защиты от мошенничества. За три года "Сбер" предотвратил хищение на сумму около 1 триллиона рублей", - добавил Царев.
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192
40
192
40
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банки, финансы, сбербанк
Банки, Финансы, Сбербанк
12:43 12.11.2026 (обновлено: 12:55 12.11.2026)
 
Сбербанк за три года предотвратил хищение средств на триллион рублей

Царев: Сбербанк за три года предотвратил хищение средств мошенниками на триллион рублей

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк за три года предотвратил хищение средств мошенниками у своих клиентов на общую сумму около 1 триллиона рублей, сообщил первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.
"Для нас важно не только удобство и разнообразие для клиентов, но и безопасность каждого платежа", - сказал он, выступая на Дне инвестора.
"Мы постоянно совершенствуем технологии защиты от мошенничества. За три года "Сбер" предотвратил хищение на сумму около 1 триллиона рублей", - добавил Царев.
 
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