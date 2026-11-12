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Сбербанк за три года предотвратил хищение средств на триллион рублей

Сбербанк за три года предотвратил хищение средств на триллион рублей - 12.11.2026, ПРАЙМ

Сбербанк за три года предотвратил хищение средств на триллион рублей

Сбербанк за три года предотвратил хищение средств мошенниками у своих клиентов на общую сумму около 1 триллиона рублей, сообщил первый заместитель председателя... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T12:43+0300

2026-11-12T12:43+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк за три года предотвратил хищение средств мошенниками у своих клиентов на общую сумму около 1 триллиона рублей, сообщил первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев. "Для нас важно не только удобство и разнообразие для клиентов, но и безопасность каждого платежа", - сказал он, выступая на Дне инвестора. "Мы постоянно совершенствуем технологии защиты от мошенничества. За три года "Сбер" предотвратил хищение на сумму около 1 триллиона рублей", - добавил Царев.

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