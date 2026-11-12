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Сбербанк спрогнозировал замедление инфляции в России в 2027 году - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Сбербанк спрогнозировал замедление инфляции в России в 2027 году
Сбербанк спрогнозировал замедление инфляции в России в 2027 году - 12.11.2026, ПРАЙМ
Сбербанк спрогнозировал замедление инфляции в России в 2027 году
Сбербанк прогнозирует замедление инфляции в России в 2027 году до 4,5–5%, а также рост ВВП в 1,2-1,7%, следует из презентации зампреда правления, финансового... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:04+0300
2026-11-12T13:04+0300
финансы
банки
сбербанк
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует замедление инфляции в России в 2027 году до 4,5–5%, а также рост ВВП в 1,2-1,7%, следует из презентации зампреда правления, финансового директора Сбербанка Тараса Скворцова на Дне инвестора. "Мы ожидаем стабильную динамику в сегменте корпоративного кредитования, рост в диапазоне 10-11% и небольшое восстановление темпов в сегменте кредитования частных лиц до 9-12% в следующие 3 года. Рост будет наблюдаться в первую очередь в обеспеченном кредитовании, в ипотеке и автокредитах", - сказал Скворцов. В части привлеченных средств частных клиентов Сбербанк прогнозирует ежегодный рост банковского сектора на 11–13% на фоне постепенного снижения ставок. Рост средств на счетах юридических лиц в 2027 году будет значимо уступать рознице, но с восстановлением до 9-11% в 2028-2029 годах по мере нормализации деловой активности. На этих ключевых для кредитной организации рынках Сбербанк будет расти наравне с сектором, добавил Скворцов. По его словам, финансовые результаты от других видов деятельности, в том числе нефинансового бизнеса, выйдут в положительную зону и в сумме за три года внесут существенный положительный вклад в результаты банка. "В части стоимости кредитного риска мы ожидаем его нормализации к уровню около 1% к концу прогнозного периода. При этом корпоративный сегмент будет под большим давлением, особенно в следующем году. Стоимость риска по розничным кредитам будет оставаться стабильной. Некоторые улучшения риск-метрик возможны в связи с изменением структуры портфеля в пользу обеспеченных кредитов", - добавил Скворцов. Финдиректор добавил, что важная часть стратегии – расширение возможностей применения генеративного искусственного интеллекта. "Теперь мы говорим не только про сокращение расходов, но и про формирование новых источников дохода", - пояснил он. "Таким образом, комбинация внешних условий и вызовов регулирования стратегических целей развития бизнеса группы требует от нас достижения амбициозной цели по рентабельности капитала на уровне не ниже 21% ежегодно на горизонте Стратегии 2029, что позволит распределять 50% чистой прибыли нашим акционерам и вторую половину инвестировать в долгосрочную устойчивость бизнес-модели", - подытожил он.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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40
192
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финансы, банки, сбербанк
Финансы, Банки, Сбербанк
13:04 12.11.2026
 
Сбербанк спрогнозировал замедление инфляции в России в 2027 году

Сбербанк прогнозирует замедление инфляции в России в 2027 году до 4,5–5%

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует замедление инфляции в России в 2027 году до 4,5–5%, а также рост ВВП в 1,2-1,7%, следует из презентации зампреда правления, финансового директора Сбербанка Тараса Скворцова на Дне инвестора.
"Мы ожидаем стабильную динамику в сегменте корпоративного кредитования, рост в диапазоне 10-11% и небольшое восстановление темпов в сегменте кредитования частных лиц до 9-12% в следующие 3 года. Рост будет наблюдаться в первую очередь в обеспеченном кредитовании, в ипотеке и автокредитах", - сказал Скворцов.
В части привлеченных средств частных клиентов Сбербанк прогнозирует ежегодный рост банковского сектора на 11–13% на фоне постепенного снижения ставок. Рост средств на счетах юридических лиц в 2027 году будет значимо уступать рознице, но с восстановлением до 9-11% в 2028-2029 годах по мере нормализации деловой активности. На этих ключевых для кредитной организации рынках Сбербанк будет расти наравне с сектором, добавил Скворцов.
По его словам, финансовые результаты от других видов деятельности, в том числе нефинансового бизнеса, выйдут в положительную зону и в сумме за три года внесут существенный положительный вклад в результаты банка.
"В части стоимости кредитного риска мы ожидаем его нормализации к уровню около 1% к концу прогнозного периода. При этом корпоративный сегмент будет под большим давлением, особенно в следующем году. Стоимость риска по розничным кредитам будет оставаться стабильной. Некоторые улучшения риск-метрик возможны в связи с изменением структуры портфеля в пользу обеспеченных кредитов", - добавил Скворцов.
Финдиректор добавил, что важная часть стратегии – расширение возможностей применения генеративного искусственного интеллекта. "Теперь мы говорим не только про сокращение расходов, но и про формирование новых источников дохода", - пояснил он.
"Таким образом, комбинация внешних условий и вызовов регулирования стратегических целей развития бизнеса группы требует от нас достижения амбициозной цели по рентабельности капитала на уровне не ниже 21% ежегодно на горизонте Стратегии 2029, что позволит распределять 50% чистой прибыли нашим акционерам и вторую половину инвестировать в долгосрочную устойчивость бизнес-модели", - подытожил он.
 
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