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В СДЭК рассказали, когда россияне оставляют курьерам самые щедрые чаевые

В СДЭК рассказали, когда россияне оставляют курьерам самые щедрые чаевые - 12.11.2026, ПРАЙМ

В СДЭК рассказали, когда россияне оставляют курьерам самые щедрые чаевые

Россияне становятся щедрее под Новый год и оставляют курьерам самые крупные чаевые в декабре, например, в прошлом году рекордная сумма поднялась до 236 рублей,... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T08:26+0300

2026-11-12T08:26+0300

2026-11-12T08:29+0300

финансы

сдэк

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Россияне становятся щедрее под Новый год и оставляют курьерам самые крупные чаевые в декабре, например, в прошлом году рекордная сумма поднялась до 236 рублей, сообщили РИА Новости в СДЭК. "Декабрь - самый щедрый месяц на чаевые. В декабре 2025 года средний перевод сотруднику пункта выдачи или курьеру СДЭК поднялся до 236 рублей, это самый высокий месячный показатель за все время наблюдений. Остальные месяцы 2025 года держались в коридоре 215–225 рублей. За тот декабрь сотрудники получили чаевые почти шесть тысяч раз", - рассказали в компании. Там пояснили, что в текущем году сумма чаевых растет четвертый месяц подряд. Так, октябрь стал лучшим месяцем года и по сумме, и по числу переводов, прибавив к летнему минимуму почти половину. "Эти деньги чаще всего идут в копилку. По опросу СДЭК среди курьеров, откладывают 63%, и половина собирает на конкретную цель. Больше года на нее отводят 60%, от полугода до года — 20%. В списке целей квартира, автомобиль, электромотоцикл, имплантация зубов и закрытие долгов. Еще 48% курьеров откладывают на подушку безопасности", - добавили в СДЭК. В компании также отметили, что чаевые достаются неравномерно – сотрудники пунктов выдачи заказов получают их чаще курьеров. "Более четырех рублей из каждых пяти получают сотрудники пунктов выдачи, и на одного такого сотрудника приходится почти вдвое больше чаевых, чем на курьера. Разрыв начинается с самой готовности принимать деньги: сервис подключили 55% менеджеров пунктов выдачи и 39% курьеров", - заключили в СДЭК.​

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, сдэк