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"Селигдар" перешагнул знаковый рубеж по производству золота - 12.11.2026, ПРАЙМ
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"Селигдар" перешагнул знаковый рубеж по производству золота
"Селигдар" перешагнул знаковый рубеж по производству золота - 12.11.2026, ПРАЙМ
"Селигдар" перешагнул знаковый рубеж по производству золота
Выпуск золота "Селигдаром" с начала года достиг 8 тонн, по производственным комплексам "Рябиновому", "Самолазовскому" и "Нижнеякокитскому" идет перевыполнение... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T15:19+0300
2026-11-12T15:19+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Выпуск золота "Селигдаром" с начала года достиг 8 тонн, по производственным комплексам "Рябиновому", "Самолазовскому" и "Нижнеякокитскому" идет перевыполнение показателей, сообщил полиметаллический холдинг. "Селигдар" перешагнул знаковый рубеж по производству золота в 8 тонн. Все производственные комплексы идут в плановом графике, при этом по основным подразделениям - "Рябиновому", "Самолазовскому" и "Нижнеякокитскому" идет существенное перевыполнение показателей", - говорится в сообщении. Как уточняется, по россыпной добыче золота удалось превысить план на 130 килограммов, а также уменьшить себестоимость добываемого драгметалла. Заводы кучного выщелачивания на комплексах "Рябиновый" и "Нижнеякокитский" достигли годовых плановых показателей уже в конце октября. Кроме того, новая золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) "Хвойное" уже произвела 1,3 тонны золота. Также на ЗИФе удалось добиться стабильного извлечения драгметалла на уровне 88%, подчеркнули в "Селигдаре". "Производственные комплексы в течение года стабильно перевыполняют плановые показатели. Наша работа по модернизации и улучшению инфраструктуры дает положительные результаты", - приводятся в релизе слова гендиректора компании Сергея Татаринова. "Селигдар" по итогам 2026 года планирует увеличить производство золота до 9 тонн, олова - до 4 тонн, заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума в сентябре президент компании Александр Хрущ. В 2025 году "Селигдар" нарастил выпуск золота на 10%, до 8,08 тонны, а олова в концентрате - на 42%, до исторического максимума в 3,5 тысячи тонн. "Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в шести субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской области, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.
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бизнес, промышленность, россия, якутия, бурятия, оренбургская область
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, ЯКУТИЯ, Бурятия, Оренбургская область
15:19 12.11.2026
 
"Селигдар" перешагнул знаковый рубеж по производству золота

"Селигдар" с начала года перешагнул знаковый рубеж по производству золота в 8 тонн

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
© Unsplah/Jingming Pan
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Выпуск золота "Селигдаром" с начала года достиг 8 тонн, по производственным комплексам "Рябиновому", "Самолазовскому" и "Нижнеякокитскому" идет перевыполнение показателей, сообщил полиметаллический холдинг.
"Селигдар" перешагнул знаковый рубеж по производству золота в 8 тонн. Все производственные комплексы идут в плановом графике, при этом по основным подразделениям - "Рябиновому", "Самолазовскому" и "Нижнеякокитскому" идет существенное перевыполнение показателей", - говорится в сообщении.
Как уточняется, по россыпной добыче золота удалось превысить план на 130 килограммов, а также уменьшить себестоимость добываемого драгметалла. Заводы кучного выщелачивания на комплексах "Рябиновый" и "Нижнеякокитский" достигли годовых плановых показателей уже в конце октября.
Кроме того, новая золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) "Хвойное" уже произвела 1,3 тонны золота. Также на ЗИФе удалось добиться стабильного извлечения драгметалла на уровне 88%, подчеркнули в "Селигдаре".
"Производственные комплексы в течение года стабильно перевыполняют плановые показатели. Наша работа по модернизации и улучшению инфраструктуры дает положительные результаты", - приводятся в релизе слова гендиректора компании Сергея Татаринова.
"Селигдар" по итогам 2026 года планирует увеличить производство золота до 9 тонн, олова - до 4 тонн, заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума в сентябре президент компании Александр Хрущ. В 2025 году "Селигдар" нарастил выпуск золота на 10%, до 8,08 тонны, а олова в концентрате - на 42%, до исторического максимума в 3,5 тысячи тонн.
"Селигдар" входит в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова. Активы расположены в шести субъектах РФ: Якутии, Бурятии, Оренбургской области, Хабаровском и Алтайском краях и на Чукотке.
 
БизнесПромышленностьРОССИЯЯКУТИЯБурятияОренбургская область
 
 
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