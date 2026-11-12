https://1prime.ru/20261112/senegal-875137972.html

Посол призвал российский бизнес обсуждать проекты в Сенегале лично

Посол призвал российский бизнес обсуждать проекты в Сенегале лично - 12.11.2026, ПРАЙМ

Посол призвал российский бизнес обсуждать проекты в Сенегале лично

Российским бизнесменам следует обсуждать проекты в Сенегале и искать общие точки соприкосновения лично, а не по видеозвонкам, заявил в интервью РИА Новости... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T03:25+0300

2026-11-12T03:25+0300

2026-11-12T03:25+0300

россия

сенегал

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875137972.jpg?1794443131

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российским бизнесменам следует обсуждать проекты в Сенегале и искать общие точки соприкосновения лично, а не по видеозвонкам, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий Кураков. Посол отметил, что российский бизнес заинтересован рынком Сенегала и других африканских стран - это видно по итогам прошедших саммитов и форумов Россия-Африка. "Мы говорим: "Приезжайте на место, никакие видео-конференции не дают возможности для диалога с глазу на глаз". Кроме форумов, которые являются достаточно официальными мероприятиями, необходима еще и обычная командировка на место - без этого никак не обойтись", - сказал он. "Поэтому, когда мы в посольстве получаем запрос в духе "найдите нам партнеров для продажи нашей продукции", мы объясняем: так это не работает", - отметил Кураков. Дипломат подчеркнул, что предпринимателям важно приезжать в африканские страны, встречаться и с государственными чиновниками, и с частным бизнесом, находить совместные проекты и общие точки соприкосновения. "Нужно понимать африканский менталитет - он отличается от нашего, у нас разные подходы ко многим вопросам, в том числе и к ведению бизнеса. И пока мы не найдем этого личного взаимопонимания, двигаться вперед будет трудно", - добавил посол. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск

сенегал

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сенегал