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Посол призвал российский бизнес обсуждать проекты в Сенегале лично - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Посол призвал российский бизнес обсуждать проекты в Сенегале лично
Посол призвал российский бизнес обсуждать проекты в Сенегале лично - 12.11.2026, ПРАЙМ
Посол призвал российский бизнес обсуждать проекты в Сенегале лично
Российским бизнесменам следует обсуждать проекты в Сенегале и искать общие точки соприкосновения лично, а не по видеозвонкам, заявил в интервью РИА Новости... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T03:25+0300
2026-11-12T03:25+0300
россия
сенегал
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российским бизнесменам следует обсуждать проекты в Сенегале и искать общие точки соприкосновения лично, а не по видеозвонкам, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий Кураков. Посол отметил, что российский бизнес заинтересован рынком Сенегала и других африканских стран - это видно по итогам прошедших саммитов и форумов Россия-Африка. "Мы говорим: "Приезжайте на место, никакие видео-конференции не дают возможности для диалога с глазу на глаз". Кроме форумов, которые являются достаточно официальными мероприятиями, необходима еще и обычная командировка на место - без этого никак не обойтись", - сказал он. "Поэтому, когда мы в посольстве получаем запрос в духе "найдите нам партнеров для продажи нашей продукции", мы объясняем: так это не работает", - отметил Кураков. Дипломат подчеркнул, что предпринимателям важно приезжать в африканские страны, встречаться и с государственными чиновниками, и с частным бизнесом, находить совместные проекты и общие точки соприкосновения. "Нужно понимать африканский менталитет - он отличается от нашего, у нас разные подходы ко многим вопросам, в том числе и к ведению бизнеса. И пока мы не найдем этого личного взаимопонимания, двигаться вперед будет трудно", - добавил посол. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск
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192
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россия, сенегал
РОССИЯ, СЕНЕГАЛ
03:25 12.11.2026
 
Посол призвал российский бизнес обсуждать проекты в Сенегале лично

Посол Кураков призвал бизнесменов обсуждать проекты в Сенегале лично, а не по видеозвонкам

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Российским бизнесменам следует обсуждать проекты в Сенегале и искать общие точки соприкосновения лично, а не по видеозвонкам, заявил в интервью РИА Новости посол России в Сенегале Дмитрий Кураков.
Посол отметил, что российский бизнес заинтересован рынком Сенегала и других африканских стран - это видно по итогам прошедших саммитов и форумов Россия-Африка.
"Мы говорим: "Приезжайте на место, никакие видео-конференции не дают возможности для диалога с глазу на глаз". Кроме форумов, которые являются достаточно официальными мероприятиями, необходима еще и обычная командировка на место - без этого никак не обойтись", - сказал он.
"Поэтому, когда мы в посольстве получаем запрос в духе "найдите нам партнеров для продажи нашей продукции", мы объясняем: так это не работает", - отметил Кураков.
Дипломат подчеркнул, что предпринимателям важно приезжать в африканские страны, встречаться и с государственными чиновниками, и с частным бизнесом, находить совместные проекты и общие точки соприкосновения.
"Нужно понимать африканский менталитет - он отличается от нашего, у нас разные подходы ко многим вопросам, в том числе и к ведению бизнеса. И пока мы не найдем этого личного взаимопонимания, двигаться вперед будет трудно", - добавил посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 мск
 
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