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Эксперт рассказала, что нужно сделать, прежде чем покупать серьги

Эксперт рассказала, что нужно сделать, прежде чем покупать серьги - 12.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, что нужно сделать, прежде чем покупать серьги

Перед покупкой серег необходимо оценить их вес, чтобы понять нагрузку на мочку уха, рассказала эксперт Елена Ракутина. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:06+0300

2026-11-12T13:06+0300

2026-11-12T13:06+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Перед покупкой серег необходимо оценить их вес, чтобы понять нагрузку на мочку уха, рассказала эксперт Елена Ракутина. "Даже легкая на первый взгляд модель через несколько часов может создать заметную нагрузку на мочку. После того, как серьги надеты, стоит повернуть голову в разные стороны, наклонить вперед, назад и к плечам. Так можно понять, не тянет ли украшение мочку вниз, не задевает ли шею или волосы, и насколько свободно оно движется вместе с вами", - сказала Ракутина "Газете.Ru". Она подчеркнула, что если уже во время примерки хочется снять серьгу, скорее всего, в течение дня дискомфорт станет только заметнее. Ракутина также рассказала, что кольцо должно свободно сидеть на пальце и не ограничивать его движения. Кроме того, после примерки она посоветовала несколько раз сжать и разжать ладонь, согнуть палец, пошевелить соседними. "Отдельного внимания требует ширина шинки. Массивная модель или выступающие элементы иногда оказываются неудобными именно при сгибании пальцев. В неподвижном положении это легко не заметить", - добавила Ракутина. Кроме того, по ее словам, полезным будет взять телефон, застегнуть молнию на одежде, открыть сумку. Эксперт подчеркнула, что если кольцо задевает предметы или мешает движению, при постоянной носке это быстро начнет раздражать. "Браслет может прекрасно смотреться на открытом запястье, но совершенно иначе вести себя с длинным рукавом. Есть модели, которые предполагают ношение поверх одежды, поэтому важно примерять украшение именно с такой одеждой, с которой будет носиться изделие, учитывать длину рукава, толщину ткани, ее фактуру", - уточнила Ракутина Эксперт отметила, что даже удачная по форме модель окажется неудобной, если с застежкой сложно обращаться. Перед покупкой ее стоит несколько раз открыть и закрыть. Если механизм требует серьезных усилий или, наоборот, кажется слишком свободным, лучше обратить внимание на другой вариант, заключила эксперт.

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