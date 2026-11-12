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Сервиз дочери Николая I был продан в Париже за 355 тыс долларов

Сервиз дочери Николая I был продан в Париже за 355 тыс долларов - 12.11.2026, ПРАЙМ

Сервиз дочери Николая I был продан в Париже за 355 тыс долларов

Уникальный сервиз, принадлежавший дочери Николая I Ольге Николаевне, был впервые выставлен на торги в Париже, лот был продан за 355 тысяч долларов (321,4 тысячи | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T21:37+0300

2026-11-12T21:37+0300

2026-11-12T21:37+0300

бизнес

санкт-петербург

париж

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ПАРИЖ, 12 ноя - ПРАЙМ. Уникальный сервиз, принадлежавший дочери Николая I Ольге Николаевне, был впервые выставлен на торги в Париже, лот был продан за 355 тысяч долларов (321,4 тысячи евро) - сумму, более чем в 4 раза превышающую первоначальную оценку аукционного дома. Число желающих приобрести уникальный сервиз потребовало привлечь всех сотрудников, задействованных в торгах. Ставки делали посетители в зале, онлайн и по телефону. Очень быстро сумма лота вдвое превзошла максимальную первоначальную оценку в 40-80 тысяч евро, добравшись до 160 тысяч евро. В итоге он был продан за сумму в четыре раза выше оценки аукционного дома - 321 440 евро, включая налоги. Как ранее сообщил РИА Новости директор департамента "Мебель и предметы искусства" Aguttes Грегуар де Тури, данный лот интересен как коллекционерам произведений искусства эпохи Российской империи и предметов, связанных с домом Романовых, так и музеям и частным фондам. Сервиз, находившийся в частной коллекции, был впервые выставлен на торги, что сделало его весьма значимой находкой для коллекционеров. Чайно-кофейный сервиз, выполненный из позолоченного серебра, был изготовлен в 1840 году в Санкт-Петербурге для великой княжны Ольги Николаевны и стал частью ее приданого. В 1846 году княжна вышла замуж за наследного принца Карла Вюртембергского и переехала в Германию. История бытования сервиза в XX веке до сих пор является предметом исследований, указали в аукционном доме. В состав сервиза в неоклассическом стиле входят самовар, кофейник, чайник, сахарница с крышкой, молочник, ситечко для чая, щипцы для сахара и большой овальный поднос. Изделия богато декорированы чеканкой, рельефными элементами и накладными деталями: листьями, жемчужинами, пышными гирляндами из фруктов. Ручки предметов оформлены в виде фигур Психеи с крыльями бабочки, носики и крепления ручек также отличаются богатством декора: гротескными маскаронами, головами химер, - а ножки выполнены в виде львиных лап. Похожий сервиз, принадлежавший сестре Ольги Марии Николаевне, сегодня хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге, указали в Aguttes.

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бизнес, санкт-петербург, париж, германия