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В Сестрорецке стартовало производство кроссовера Votour V6
В Сестрорецке стартовало производство кроссовера Votour V6 - 12.11.2026, ПРАЙМ
В Сестрорецке стартовало производство кроссовера Votour V6
Производство полного цикла второй модели российского автомобильного бренда Votour - кроссовера V6 - стартовало на автозаводе холдинга "АГР" в Сестрорецке... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T11:23+0300
2026-11-12T11:23+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Производство полного цикла второй модели российского автомобильного бренда Votour - кроссовера V6 - стартовало на автозаводе холдинга "АГР" в Сестрорецке (Санкт-Петербург), сообщил холдинг.
"На автомобильном заводе холдинга "АГР" в Сестрорецке (Санкт-Петербург) стартовало производство полного цикла современного городского кроссовера Votour V6. Вторая модель российского бренда Votour, созданного в рамках стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo, дополнила производственную программу площадки, где в начале ноября начался выпуск кроссовера Votour V5", - говорится в сообщении.
Производство включает сварку кузовов, окраску и сборку автомобилей. На сборочных линиях используются автономные транспортные средства, а роботизированное оборудование обеспечивает точность и повторяемость операций. Также для контроля соблюдения параметров используются системы машинного зрения и компьютерного анализа.
Votour представил кроссовер V6 в среду, а начало продаж автомобиля ожидается до конца текущего года.
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Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АГР
В Сестрорецке стартовало производство кроссовера Votour V6
На заводе "АГР" в Сестрорецке стартовало производство полного цикла кроссовера Votour V6
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Производство полного цикла второй модели российского автомобильного бренда Votour - кроссовера V6 - стартовало на автозаводе холдинга "АГР" в Сестрорецке (Санкт-Петербург), сообщил холдинг.
"На автомобильном заводе холдинга "АГР" в Сестрорецке (Санкт-Петербург) стартовало производство полного цикла современного городского кроссовера Votour V6. Вторая модель российского бренда Votour, созданного в рамках стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo, дополнила производственную программу площадки, где в начале ноября начался выпуск кроссовера Votour V5", - говорится в сообщении.
Производство включает сварку кузовов, окраску и сборку автомобилей. На сборочных линиях используются автономные транспортные средства, а роботизированное оборудование обеспечивает точность и повторяемость операций. Также для контроля соблюдения параметров используются системы машинного зрения и компьютерного анализа.
Votour представил кроссовер V6 в среду, а начало продаж автомобиля ожидается до конца текущего года.