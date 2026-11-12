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В Сестрорецке стартовало производство кроссовера Votour V6

В Сестрорецке стартовало производство кроссовера Votour V6 - 12.11.2026, ПРАЙМ

В Сестрорецке стартовало производство кроссовера Votour V6

Производство полного цикла второй модели российского автомобильного бренда Votour - кроссовера V6 - стартовало на автозаводе холдинга "АГР" в Сестрорецке... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T11:23+0300

2026-11-12T11:23+0300

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Производство полного цикла второй модели российского автомобильного бренда Votour - кроссовера V6 - стартовало на автозаводе холдинга "АГР" в Сестрорецке (Санкт-Петербург), сообщил холдинг. "На автомобильном заводе холдинга "АГР" в Сестрорецке (Санкт-Петербург) стартовало производство полного цикла современного городского кроссовера Votour V6. Вторая модель российского бренда Votour, созданного в рамках стратегического партнерства холдинга "АГР" и компании Defetoo, дополнила производственную программу площадки, где в начале ноября начался выпуск кроссовера Votour V5", - говорится в сообщении. Производство включает сварку кузовов, окраску и сборку автомобилей. На сборочных линиях используются автономные транспортные средства, а роботизированное оборудование обеспечивает точность и повторяемость операций. Также для контроля соблюдения параметров используются системы машинного зрения и компьютерного анализа. Votour представил кроссовер V6 в среду, а начало продаж автомобиля ожидается до конца текущего года.

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бизнес, россия, санкт-петербург, агр