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Бизнесмен заявил о заинтересованности немецких компаний в диалоге с Россией - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Бизнесмен заявил о заинтересованности немецких компаний в диалоге с Россией
Бизнесмен заявил о заинтересованности немецких компаний в диалоге с Россией - 12.11.2026, ПРАЙМ
Бизнесмен заявил о заинтересованности немецких компаний в диалоге с Россией
Компании из Германии, продолжающие работать с Россией, заинтересованы в диалоге с РФ, в частности по вопросам управления предприятиями и условий их работы,... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T08:02+0300
2026-11-12T08:19+0300
россия
бизнес
германия
фрг
кирилл дмитриев
рфпи
американская торговая палата
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Компании из Германии, продолжающие работать с Россией, заинтересованы в диалоге с РФ, в частности по вопросам управления предприятиями и условий их работы, заявил РИА Новости президент и партнер международной консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер. "Я вижу, что те компании, которые продолжают заниматься бизнесом в России, очень заинтересованы в диалоге и обсуждении условий, например, по поводу внешнего управления компаний. Это очень сложный вопрос, который очень сближает немецкий бизнес", - сообщил Шнайдер агентству. По его словам, диалог между предпринимателями ФРГ и России в целом сейчас находится на неплохом уровне. Что касается немецкий компаний, которые ушли с российского рынка, бизнесмен признался, что пока не предвидит их возвращения в Россию. Как отметил Шнайдер, полноценному возобновлению деловых связей мешает совокупность факторов, в том числе санкции и политическое давление. В сентябре глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что уже обсудил с партией "Альтернатива для Германии" и Американской торговой палатой проведение бизнес-форума Россия-Германия-США, идея была поддержана. По его словам, на участие в форуме поступило более 20 запросов от немецкого бизнеса, они идут "прям шквалом".
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россия, бизнес, германия, фрг, кирилл дмитриев, рфпи, американская торговая палата
РОССИЯ, Бизнес, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, Кирилл Дмитриев, РФПИ, Американская торговая палата
08:02 12.11.2026 (обновлено: 08:19 12.11.2026)
 
Бизнесмен заявил о заинтересованности немецких компаний в диалоге с Россией

Шнайдер: немецкие компании заинтересованы в диалоге с Россией по управлению предприятиями

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Компании из Германии, продолжающие работать с Россией, заинтересованы в диалоге с РФ, в частности по вопросам управления предприятиями и условий их работы, заявил РИА Новости президент и партнер международной консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер.
"Я вижу, что те компании, которые продолжают заниматься бизнесом в России, очень заинтересованы в диалоге и обсуждении условий, например, по поводу внешнего управления компаний. Это очень сложный вопрос, который очень сближает немецкий бизнес", - сообщил Шнайдер агентству.
По его словам, диалог между предпринимателями ФРГ и России в целом сейчас находится на неплохом уровне.
Что касается немецкий компаний, которые ушли с российского рынка, бизнесмен признался, что пока не предвидит их возвращения в Россию.
Как отметил Шнайдер, полноценному возобновлению деловых связей мешает совокупность факторов, в том числе санкции и политическое давление.
В сентябре глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что уже обсудил с партией "Альтернатива для Германии" и Американской торговой палатой проведение бизнес-форума Россия-Германия-США, идея была поддержана. По его словам, на участие в форуме поступило более 20 запросов от немецкого бизнеса, они идут "прям шквалом".
 
РОССИЯБизнесГЕРМАНИЯФРГКирилл ДмитриевРФПИАмериканская торговая палата
 
 
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