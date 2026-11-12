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У самолета "Сибири" на Камчатке обнаружили повреждение закрылка

У самолета "Сибири" на Камчатке обнаружили повреждение закрылка - 12.11.2026, ПРАЙМ

У самолета "Сибири" на Камчатке обнаружили повреждение закрылка

Приморская транспортная прокуратура начала проверку после того, как у самолета "Сибири", севшего в аэропорту Петропавловска-Камчатского, обнаружили отсутствие... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T11:47+0300

2026-11-12T11:47+0300

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 ноя – ПРАЙМ. Приморская транспортная прокуратура начала проверку после того, как у самолета "Сибири", севшего в аэропорту Петропавловска-Камчатского, обнаружили отсутствие части закрылка, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. "12 ноября после посадки в аэропорту Петропавловск-Камчатский самолёта, выполнявшего рейс из Владивостока авиакомпании "Сибирь", наземными службами обнаружено отсутствие части закрылка. Приморской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов", — проинформировало ведомство на платформе "Макс". Сообщается, что посадка прошла в штатном режиме. Обстоятельства повреждения устанавливаются, в ходе проверки оценят подготовку судна к вылету. Для пассажиров организовали дополнительный рейс из Петропавловска-Камчатского во Владивосток — люди вылетели по запланированному маршруту.

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бизнес, россия, общество , владивосток