https://1prime.ru/20261112/siluanovyj-875162377.html

Силуанов: Рост цен на жилье должен быть в пределах инфляции

Силуанов: Рост цен на жилье должен быть в пределах инфляции - 12.11.2026, ПРАЙМ

Силуанов: Рост цен на жилье должен быть в пределах инфляции

Рост цен на жилье должен быть в пределах инфляции, а стоимость жилья для россиян доступной, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T14:40+0300

2026-11-12T14:40+0300

2026-11-12T14:40+0300

недвижимость

антон силуанов

госдума

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Рост цен на жилье должен быть в пределах инфляции, а стоимость жилья для россиян доступной, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. "Все заинтересованы в том, чтобы жилье было доступным, чтобы цены на жилье позволяли улучшать свои жилищные условия нашим гражданам", - сказал он на пленарном заседании Госдумы в четверг. Чтобы стоимость жилья была доступна, необходимо, "чтобы цены на жилье росли в пределах инфляции", добавил он. При этом Силуанов отметил, что в данном вопросе имеет значение бюджетная составляющая - много бюджетных программ, которые предусматривают приобретение жилья для отдельных категорий людей, которые требуют поддержки со стороны государства.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, антон силуанов, госдума