https://1prime.ru/20261112/siluanovyj-875162377.html
Силуанов: Рост цен на жилье должен быть в пределах инфляции
Силуанов: Рост цен на жилье должен быть в пределах инфляции - 12.11.2026, ПРАЙМ
Силуанов: Рост цен на жилье должен быть в пределах инфляции
Рост цен на жилье должен быть в пределах инфляции, а стоимость жилья для россиян доступной, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T14:40+0300
2026-11-12T14:40+0300
2026-11-12T14:40+0300
недвижимость
антон силуанов
госдума
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Рост цен на жилье должен быть в пределах инфляции, а стоимость жилья для россиян доступной, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Все заинтересованы в том, чтобы жилье было доступным, чтобы цены на жилье позволяли улучшать свои жилищные условия нашим гражданам", - сказал он на пленарном заседании Госдумы в четверг.
Чтобы стоимость жилья была доступна, необходимо, "чтобы цены на жилье росли в пределах инфляции", добавил он.
При этом Силуанов отметил, что в данном вопросе имеет значение бюджетная составляющая - много бюджетных программ, которые предусматривают приобретение жилья для отдельных категорий людей, которые требуют поддержки со стороны государства.
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недвижимость, антон силуанов, госдума
Недвижимость, Антон Силуанов, Госдума
Силуанов: Рост цен на жилье должен быть в пределах инфляции
Силуанов: рост цен на жилье должен быть в пределах инфляции
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Рост цен на жилье должен быть в пределах инфляции, а стоимость жилья для россиян доступной, заявил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Все заинтересованы в том, чтобы жилье было доступным, чтобы цены на жилье позволяли улучшать свои жилищные условия нашим гражданам", - сказал он на пленарном заседании Госдумы в четверг.
Чтобы стоимость жилья была доступна, необходимо, "чтобы цены на жилье росли в пределах инфляции", добавил он.
При этом Силуанов отметил, что в данном вопросе имеет значение бюджетная составляющая - много бюджетных программ, которые предусматривают приобретение жилья для отдельных категорий людей, которые требуют поддержки со стороны государства.