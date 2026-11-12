https://1prime.ru/20261112/siluanovyj-875180749.html
Силуанов заверил, что деньги на финансирование спорта в бюджете есть
Силуанов заверил, что деньги на финансирование спорта в бюджете есть - 12.11.2026, ПРАЙМ
Силуанов заверил, что деньги на финансирование спорта в бюджете есть
Деньги на финансирование спорта в бюджете России есть, заверил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T22:08+0300
2026-11-12T22:08+0300
2026-11-12T22:08+0300
финансы
россия
антон силуанов
владимир путин
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Деньги на финансирование спорта в бюджете России есть, заверил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
В ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта президент РФ Владимир Путин обратился к Силуанову, задав вопрос, имеются ли деньги на соответствующее направление.
"Антон Германович, деньги есть?", - спросил Путин.
"На спорт деньги есть", - заверил в свою очередь Силуанов.
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финансы, россия, антон силуанов, владимир путин
Финансы, РОССИЯ, Антон Силуанов, Владимир Путин
Силуанов заверил, что деньги на финансирование спорта в бюджете есть
Силуанов: деньги на финансирование спорта в бюджете России есть
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Деньги на финансирование спорта в бюджете России есть, заверил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
В ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта президент РФ Владимир Путин обратился к Силуанову, задав вопрос, имеются ли деньги на соответствующее направление.
"Антон Германович, деньги есть?", - спросил Путин.
"На спорт деньги есть", - заверил в свою очередь Силуанов.