https://1prime.ru/20261112/siluanovyj-875180749.html

Силуанов заверил, что деньги на финансирование спорта в бюджете есть

Силуанов заверил, что деньги на финансирование спорта в бюджете есть - 12.11.2026, ПРАЙМ

Силуанов заверил, что деньги на финансирование спорта в бюджете есть

Деньги на финансирование спорта в бюджете России есть, заверил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T22:08+0300

2026-11-12T22:08+0300

2026-11-12T22:08+0300

финансы

россия

антон силуанов

владимир путин

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Деньги на финансирование спорта в бюджете России есть, заверил вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. В ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта президент РФ Владимир Путин обратился к Силуанову, задав вопрос, имеются ли деньги на соответствующее направление. "Антон Германович, деньги есть?", - спросил Путин. "На спорт деньги есть", - заверил в свою очередь Силуанов.

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финансы, россия, антон силуанов, владимир путин