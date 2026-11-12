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Система денежных переводов "Золотая корона" возобновила работу в Грузии
Система денежных переводов "Золотая корона" возобновила работу в Грузии - 12.11.2026, ПРАЙМ
Система денежных переводов "Золотая корона" возобновила работу в Грузии
Система денежных переводов "Золотая корона" возобновила работу в Грузии, сообщили РИА Новости в TBC Bank. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T14:07+0300
2026-11-12T14:07+0300
2026-11-12T14:07+0300
финансы
грузия
золотая корона
ес
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ТБИЛИСИ, 12 ноя - ПРАЙМ. Система денежных переводов "Золотая корона" возобновила работу в Грузии, сообщили РИА Новости в TBC Bank.
"Золотая корона" перестала проводить переводы в Грузию 24 июля 2026 года, вскоре после введения Евросоюзом 21-го пакета санкций против России.
"Система возобновила работу пару дней назад. Получить денежный перевод по "Золотой короне" можно без каких-либо ограничений", - сообщили в банке.
Сейчас при оформлении перевода "Золотая корона" указывает, что получить средства можно в TBC Bank либо зачислить их на счет в этом же банке. Ранее для получения переводов наличными были доступны также отделения Bank of Georgia и некоторые микрофинансовые организации. "Золотая корона" на протяжении нескольких лет оставалась одним из основных каналов денежных переводов из России в Грузию.
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финансы, грузия, золотая корона, ес
Финансы, ГРУЗИЯ, Золотая корона, ЕС
Система денежных переводов "Золотая корона" возобновила работу в Грузии
TBC Bank: система денежных переводов "Золотая корона" возобновила работу в Грузии
ТБИЛИСИ, 12 ноя - ПРАЙМ. Система денежных переводов "Золотая корона" возобновила работу в Грузии, сообщили РИА Новости в TBC Bank.
"Золотая корона" перестала проводить переводы в Грузию 24 июля 2026 года, вскоре после введения Евросоюзом 21-го пакета санкций против России.
"Система возобновила работу пару дней назад. Получить денежный перевод по "Золотой короне" можно без каких-либо ограничений", - сообщили в банке.
Сейчас при оформлении перевода "Золотая корона" указывает, что получить средства можно в TBC Bank либо зачислить их на счет в этом же банке. Ранее для получения переводов наличными были доступны также отделения Bank of Georgia и некоторые микрофинансовые организации. "Золотая корона" на протяжении нескольких лет оставалась одним из основных каналов денежных переводов из России в Грузию.