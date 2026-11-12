https://1prime.ru/20261112/sistema-875160715.html

Система денежных переводов "Золотая корона" возобновила работу в Грузии

Система денежных переводов "Золотая корона" возобновила работу в Грузии - 12.11.2026, ПРАЙМ

Система денежных переводов "Золотая корона" возобновила работу в Грузии

Система денежных переводов "Золотая корона" возобновила работу в Грузии, сообщили РИА Новости в TBC Bank. | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T14:07+0300

2026-11-12T14:07+0300

2026-11-12T14:07+0300

финансы

грузия

золотая корона

ес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875160715.jpg?1794481632

ТБИЛИСИ, 12 ноя - ПРАЙМ. Система денежных переводов "Золотая корона" возобновила работу в Грузии, сообщили РИА Новости в TBC Bank. "Золотая корона" перестала проводить переводы в Грузию 24 июля 2026 года, вскоре после введения Евросоюзом 21-го пакета санкций против России. "Система возобновила работу пару дней назад. Получить денежный перевод по "Золотой короне" можно без каких-либо ограничений", - сообщили в банке. Сейчас при оформлении перевода "Золотая корона" указывает, что получить средства можно в TBC Bank либо зачислить их на счет в этом же банке. Ранее для получения переводов наличными были доступны также отделения Bank of Georgia и некоторые микрофинансовые организации. "Золотая корона" на протяжении нескольких лет оставалась одним из основных каналов денежных переводов из России в Грузию.

грузия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, грузия, золотая корона, ес