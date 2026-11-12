https://1prime.ru/20261112/sobyanin-875180397.html
Силы ПВО отразили атаку десяти беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку десяти беспилотников, летевших на Москву - 12.11.2026, ПРАЙМ
Силы ПВО отразили атаку десяти беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку десяти беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T22:03+0300
2026-11-12T22:03+0300
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россия
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Силы ПВО отразили атаку десяти беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Атака еще десяти БПЛА, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
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россия, общество , москва, сергей собянин
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Сергей Собянин
Силы ПВО отразили атаку десяти беспилотников, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО отразили атаку еще десяти беспилотников, летевших на Москву