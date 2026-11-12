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Solidcore и Таджикистан подписали меморандум о геологоразведке

Solidcore и Таджикистан подписали меморандум о геологоразведке - 12.11.2026, ПРАЙМ

Solidcore и Таджикистан подписали меморандум о геологоразведке

Solidcore и Главное управление геологии при правительстве Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве в области геологии и геологоразведки для для... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T13:20+0300

2026-11-12T13:20+0300

2026-11-12T13:20+0300

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таджикистан

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Solidcore и Главное управление геологии при правительстве Таджикистана подписали меморандум о сотрудничестве в области геологии и геологоразведки для для поиска, разведки и оценки запасов месторождений полиметаллических руд и руд драгметаллов, сообщила компания. "Solidcore Resources plc и главное управление геологии при правительстве Республики Таджикистан подписали меморандум о сотрудничестве в области геологии и геологоразведки. Стороны намерены совместно изучать недра Таджикистана для поиска, разведки и оценки запасов месторождений драгоценных и полиметаллических руд", - говорится в сообщении. Как отметил главный исполнительный директор Solidcore Resources Виталий Несис, Таджикистан обладает значительным геологическим потенциалом. По его словам, для компании геологоразведка - основа долгосрочного развития, а совместная работа с профильным государственным органом позволяет объединить уникальные знания о ресурсах страны с опытом и современными технологиями. "Мы рассчитываем на открытый и взаимовыгодный диалог. С нашей стороны операционной базой для выстраивания работы с государственными органами и партнерами в стране станет созданная недавно дочерняя компания Solidcore Tajikistan", - добавил Несис. Стороны также договорились об обмене информацией и совместной работе с историческими геологическими материалами, а также передовыми технологиями обработки и интерпретации геологических данных. Кроме того, стороны будут содействовать в совместной подготовке и повышении квалификации специалистов в области разведки и оценки запасов в соответствии с международными стандартами. Подчеркивается, что подписанный меморандум действует в течение пяти лет, носит рамочный характер и не создает для сторон юридических и финансовых обязательств. Solidcore - крупная золотодобывающая компания в Казахстане, ведет работу на рудниках "Кызыл" и "Варваринское". В прошлом году Polymetal International plс был разделен на две компании - Solidcore и АО "Полиметалл", российское подразделение, которое купила "Мангазея Плюс" (структура группы "Мангазея" предпринимателя Сергея Янчукова). После этого Solidcore провела делистинг с Московской биржи.

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промышленность, таджикистан, казахстан