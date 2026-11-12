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Надбавка к пенсии по уходу за пенсионерами от 80 лет повысится на 6,8%
Надбавка к пенсии по уходу за пенсионерами от 80 лет повысится на 6,8% - 12.11.2026, ПРАЙМ
Надбавка к пенсии по уходу за пенсионерами от 80 лет повысится на 6,8%
Надбавка к пенсии по уходу за россиянами от 80 лет и инвалидами I группы с 1 февраля 2027 года повысится на 6,8% и составит 1,5 тысячи рублей, сообщил Соцфонд. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T14:17+0300
2026-11-12T14:17+0300
2026-11-12T14:17+0300
общество
россия
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Надбавка к пенсии по уходу за россиянами от 80 лет и инвалидами I группы с 1 февраля 2027 года повысится на 6,8% и составит 1,5 тысячи рублей, сообщил Соцфонд. "Одновременно со страховыми пенсиями в феврале на 6,8% будет повышена надбавка к пенсии по уходу за пожилыми людьми, достигшими 80 лет, и пенсионерами с первой группой инвалидности. Первого февраля сумма надбавки для них увеличится до 1,5 тысячи рублей в месяц", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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общество , россия
Надбавка к пенсии по уходу за пенсионерами от 80 лет повысится на 6,8%
Соцфонд: надбавка к пенсии от 80 лет и инвалидам I группы повысится на 6,8%
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Надбавка к пенсии по уходу за россиянами от 80 лет и инвалидами I группы с 1 февраля 2027 года повысится на 6,8% и составит 1,5 тысячи рублей, сообщил Соцфонд.
"Одновременно со страховыми пенсиями в феврале на 6,8% будет повышена надбавка к пенсии по уходу за пожилыми людьми, достигшими 80 лет, и пенсионерами с первой группой инвалидности. Первого февраля сумма надбавки для них увеличится до 1,5 тысячи рублей в месяц", - говорится в сообщении на сайте ведомства.