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Пенсии по гособеспечению проиндексируют с 1 апреля 2027 года - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Пенсии по гособеспечению проиндексируют с 1 апреля 2027 года
Пенсии по гособеспечению проиндексируют с 1 апреля 2027 года - 12.11.2026, ПРАЙМ
Пенсии по гособеспечению проиндексируют с 1 апреля 2027 года
Пенсии по гособеспечению проиндексируют с 1 апреля 2027 года для получателей соцпенсий, пострадавших от радиации, части военных и других россиян, сообщил... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T14:18+0300
2026-11-12T14:18+0300
общество
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Пенсии по гособеспечению проиндексируют с 1 апреля 2027 года для получателей соцпенсий, пострадавших от радиации, части военных и других россиян, сообщил Соцфонд. "В следующем году также сохранится индексация пенсий по государственному обеспечению, которая пройдет с 1 апреля для получателей социальных пенсий, граждан, пострадавших от радиации, некоторых военнослужащих и других", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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общество
Общество
14:18 12.11.2026
 
Пенсии по гособеспечению проиндексируют с 1 апреля 2027 года

Соцфонд: пенсии по гособеспечению проиндексируют с 1 апреля 2027 года

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Пенсии по гособеспечению проиндексируют с 1 апреля 2027 года для получателей соцпенсий, пострадавших от радиации, части военных и других россиян, сообщил Соцфонд.
"В следующем году также сохранится индексация пенсий по государственному обеспечению, которая пройдет с 1 апреля для получателей социальных пенсий, граждан, пострадавших от радиации, некоторых военнослужащих и других", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
 
Общество
 
 
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