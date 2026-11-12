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Пенсии по гособеспечению проиндексируют с 1 апреля 2027 года

Пенсии по гособеспечению проиндексируют с 1 апреля 2027 года - 12.11.2026, ПРАЙМ

Пенсии по гособеспечению проиндексируют с 1 апреля 2027 года

Пенсии по гособеспечению проиндексируют с 1 апреля 2027 года для получателей соцпенсий, пострадавших от радиации, части военных и других россиян, сообщил... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T14:18+0300

2026-11-12T14:18+0300

2026-11-12T14:18+0300

общество

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Пенсии по гособеспечению проиндексируют с 1 апреля 2027 года для получателей соцпенсий, пострадавших от радиации, части военных и других россиян, сообщил Соцфонд. "В следующем году также сохранится индексация пенсий по государственному обеспечению, которая пройдет с 1 апреля для получателей социальных пенсий, граждан, пострадавших от радиации, некоторых военнослужащих и других", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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общество