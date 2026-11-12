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Работающим пенсионерам проведут перерасчет выплат с 1 августа
Работающим пенсионерам проведут перерасчет выплат с 1 августа - 12.11.2026, ПРАЙМ
Работающим пенсионерам проведут перерасчет выплат с 1 августа
Работающим пенсионерам в России с 1 августа 2027 года будет проведен перерасчет выплат с учетом поступивших взносов работодателей за прошлый год, сообщил... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T14:21+0300
2026-11-12T14:21+0300
2026-11-12T14:21+0300
россия
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Работающим пенсионерам в России с 1 августа 2027 года будет проведен перерасчет выплат с учетом поступивших взносов работодателей за прошлый год, сообщил Соцфонд. "Работающим пенсионерам, помимо индексации, с 1 августа будет проведен перерасчет выплат с учетом поступивших взносов работодателей (за прошлый год - ред.)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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россия
Работающим пенсионерам проведут перерасчет выплат с 1 августа
Соцфонд: работающим пенсионерам с 1 августа 2027 года будет проведен перерасчет выплат
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Работающим пенсионерам в России с 1 августа 2027 года будет проведен перерасчет выплат с учетом поступивших взносов работодателей за прошлый год, сообщил Соцфонд.
"Работающим пенсионерам, помимо индексации, с 1 августа будет проведен перерасчет выплат с учетом поступивших взносов работодателей (за прошлый год - ред.)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.