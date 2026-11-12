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Соцфонд: выплата к пенсии после 80 лет вырастет до 20,5 тысячи рублей

Соцфонд: выплата к пенсии после 80 лет вырастет до 20,5 тысячи рублей - 12.11.2026, ПРАЙМ

Соцфонд: выплата к пенсии после 80 лет вырастет до 20,5 тысячи рублей

Фиксированная выплата к страховой пенсии пожилым россиянам от 80 лет и инвалидам I группы с 1 февраля 2027 года увеличится почти до 20,5 тысячи рублей, сообщил... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T14:31+0300

2026-11-12T14:31+0300

2026-11-12T14:31+0300

финансы

россия

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Фиксированная выплата к страховой пенсии пожилым россиянам от 80 лет и инвалидам I группы с 1 февраля 2027 года увеличится почти до 20,5 тысячи рублей, сообщил Соцфонд. Согласно данным ведомства, после второго этапа индексации страховых пенсий с 1 февраля 2027 года фиксированная выплата к соответствующей пенсии увеличится до 10,2 тысячи рублей. "Это напрямую повлияет на размер надбавок для отдельных категорий пенсионеров. Например, для тех, кто достиг 80 лет или имеет первую группу инвалидности. С учетом повышения фиксированная выплата таким пенсионерам увеличится почти до 20,5 тысячи рублей в месяц", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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финансы, россия