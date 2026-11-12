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Общественный совет при Минцифры обсуждал поддержку участников СВО
Общественный совет при Минцифры обсуждал поддержку участников СВО - 12.11.2026, ПРАЙМ
Общественный совет при Минцифры обсуждал поддержку участников СВО
Общественный совет при Минцифры РФ в 2026 году занимался вопросами поддержки участников специальной военной операции, регулирования искусственного интеллекта и... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T12:43+0300
2026-11-12T12:43+0300
2026-11-12T12:43+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Общественный совет при Минцифры РФ в 2026 году занимался вопросами поддержки участников специальной военной операции, регулирования искусственного интеллекта и дипфейков, доступности государственных цифровых услуг, сообщил председатель совета, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.
Итоговое совещание председателей общественных советов при федеральных органах исполнительной власти проходит в четверг в Общественной палате РФ в Москве.
"Мы занимаемся поддержкой ветеранов специальной военной операции и их реинтеграцией в мирную жизнь. На каждом заседании совета у нас происходит отдельное обсуждение, обсуждение инициатив. Мы приглашаем и коллег, и участников, и ветеранов СВО. Налажено взаимодействие с координационным советом при Общественной палате РФ по инициативам поддержки участников СВО и увековечению памяти героев отечества", - сказал Гореславский в ходе совещания.
Он также отметил, что еще одной важной темой стало развитие и регулирование искусственного интеллекта. По его словам, совет рассматривает обращения граждан, связанные с дипфейками, и обобщает предложения по противодействию их распространению. Гореславский отметил, что в этой работе использовались в том числе данные, собранные совместно с АНО "Диалог".
"Еще одна важная тема, которая практически тоже лейтмотив, это доступность государственных услуг. Нет интернета, не могут получить, не доходит. Вот это те жалобы, которые мы периодически фиксируем, и где-то это связано с уровнем и качеством связи, а где-то это связано с качеством самой услуги и возможностью ее предоставления", - сказал Гореславский.
Среди других направлений работы Гореславский назвал продвижение традиционных ценностей в контенте, анализ медиапотребления и подготовку рекомендаций по производству и распространению медиапродукции. Также по итогам обсуждений с Минцифры была предложена идея создания специализированного сервиса "Госуслуги. Семья" в рамках портала "Госуслуг". Как отметил Гореславский, эта инициатива связана с поручением президента и сейчас находится в разработке.
В числе дальнейших приоритетов совета он назвал вопросы применения закона об искусственном интеллекте, доступности цифровых сервисов, развития традиционных медиа и продолжение совместной работы с другими общественными советами.
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технологии, россия, москва, минцифры
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Минцифры
Общественный совет при Минцифры обсуждал поддержку участников СВО
Гореславский: общественный совет при Минцифры занимался вопросами поддержки участников СВО
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Общественный совет при Минцифры РФ в 2026 году занимался вопросами поддержки участников специальной военной операции, регулирования искусственного интеллекта и дипфейков, доступности государственных цифровых услуг, сообщил председатель совета, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.
Итоговое совещание председателей общественных советов при федеральных органах исполнительной власти проходит в четверг в Общественной палате РФ в Москве.
"Мы занимаемся поддержкой ветеранов специальной военной операции и их реинтеграцией в мирную жизнь. На каждом заседании совета у нас происходит отдельное обсуждение, обсуждение инициатив. Мы приглашаем и коллег, и участников, и ветеранов СВО. Налажено взаимодействие с координационным советом при Общественной палате РФ по инициативам поддержки участников СВО и увековечению памяти героев отечества", - сказал Гореславский в ходе совещания.
Он также отметил, что еще одной важной темой стало развитие и регулирование искусственного интеллекта. По его словам, совет рассматривает обращения граждан, связанные с дипфейками, и обобщает предложения по противодействию их распространению. Гореславский отметил, что в этой работе использовались в том числе данные, собранные совместно с АНО "Диалог".
"Еще одна важная тема, которая практически тоже лейтмотив, это доступность государственных услуг. Нет интернета, не могут получить, не доходит. Вот это те жалобы, которые мы периодически фиксируем, и где-то это связано с уровнем и качеством связи, а где-то это связано с качеством самой услуги и возможностью ее предоставления", - сказал Гореславский.
Среди других направлений работы Гореславский назвал продвижение традиционных ценностей в контенте, анализ медиапотребления и подготовку рекомендаций по производству и распространению медиапродукции. Также по итогам обсуждений с Минцифры была предложена идея создания специализированного сервиса "Госуслуги. Семья" в рамках портала "Госуслуг". Как отметил Гореславский, эта инициатива связана с поручением президента и сейчас находится в разработке.
В числе дальнейших приоритетов совета он назвал вопросы применения закона об искусственном интеллекте, доступности цифровых сервисов, развития традиционных медиа и продолжение совместной работы с другими общественными советами.