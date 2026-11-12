https://1prime.ru/20261112/sovet-875174731.html
Совет директоров "Шереметьево" одобрил продажу 75% акций "Библио-Глобуса"
Совет директоров "Шереметьево" одобрил продажу 75% акций "Библио-Глобуса" - 12.11.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Шереметьево" одобрил продажу 75% акций "Библио-Глобуса"
Совет директоров аэропорта "Шереметьево" одобрил продажу 75% акций туроператора "Библио-Глобус" структуре, близкой к группе Wildberries & Russ (РВБ), сообщает... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T18:56+0300
2026-11-12T18:56+0300
2026-11-12T18:56+0300
бизнес
аэропорт шереметьево
ведомости
wildberries
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров аэропорта "Шереметьево" одобрил продажу 75% акций туроператора "Библио-Глобус" структуре, близкой к группе Wildberries & Russ (РВБ), сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на два источника, знакомых с ходом переговоров.
"Совет директоров аэропорта "Шереметьево" на неделе с 9 ноября одобрил сделку по продаже принадлежащих ему 75% туроператора "Библио-Глобус" структуре, близкой к группе Wildberries & Russ (РВБ)", - пишет газета.
При этом, газета подчеркивает, что собеседникам неизвестны сумма сделки и сроки ее закрытия. Но, по словам одного из них, сделка может быть структурирована аналогично тому, как Wildberries развивает туристическое направление с туроператором Fun&Sun.
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бизнес, аэропорт шереметьево, ведомости, wildberries
Бизнес, аэропорт Шереметьево, Ведомости, Wildberries
Совет директоров "Шереметьево" одобрил продажу 75% акций "Библио-Глобуса"
Совет директоров Шереметьево одобрил продажу 75% акций туроператора "Библио-Глобус"
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров аэропорта "Шереметьево" одобрил продажу 75% акций туроператора "Библио-Глобус" структуре, близкой к группе Wildberries & Russ (РВБ), сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на два источника, знакомых с ходом переговоров.
"Совет директоров аэропорта "Шереметьево" на неделе с 9 ноября одобрил сделку по продаже принадлежащих ему 75% туроператора "Библио-Глобус" структуре, близкой к группе Wildberries & Russ (РВБ)", - пишет газета.
При этом, газета подчеркивает, что собеседникам неизвестны сумма сделки и сроки ее закрытия. Но, по словам одного из них, сделка может быть структурирована аналогично тому, как Wildberries развивает туристическое направление с туроператором Fun&Sun.