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Совет директоров "Шереметьево" одобрил продажу 75% акций "Библио-Глобуса" - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Совет директоров "Шереметьево" одобрил продажу 75% акций "Библио-Глобуса"
Совет директоров "Шереметьево" одобрил продажу 75% акций "Библио-Глобуса" - 12.11.2026, ПРАЙМ
Совет директоров "Шереметьево" одобрил продажу 75% акций "Библио-Глобуса"
Совет директоров аэропорта "Шереметьево" одобрил продажу 75% акций туроператора "Библио-Глобус" структуре, близкой к группе Wildberries & Russ (РВБ), сообщает... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T18:56+0300
2026-11-12T18:56+0300
бизнес
аэропорт шереметьево
ведомости
wildberries
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875174731.jpg?1794498995
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров аэропорта "Шереметьево" одобрил продажу 75% акций туроператора "Библио-Глобус" структуре, близкой к группе Wildberries & Russ (РВБ), сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на два источника, знакомых с ходом переговоров. "Совет директоров аэропорта "Шереметьево" на неделе с 9 ноября одобрил сделку по продаже принадлежащих ему 75% туроператора "Библио-Глобус" структуре, близкой к группе Wildberries & Russ (РВБ)", - пишет газета. При этом, газета подчеркивает, что собеседникам неизвестны сумма сделки и сроки ее закрытия. Но, по словам одного из них, сделка может быть структурирована аналогично тому, как Wildberries развивает туристическое направление с туроператором Fun&Sun.
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бизнес, аэропорт шереметьево, ведомости, wildberries
Бизнес, аэропорт Шереметьево, Ведомости, Wildberries
18:56 12.11.2026
 
Совет директоров "Шереметьево" одобрил продажу 75% акций "Библио-Глобуса"

Совет директоров Шереметьево одобрил продажу 75% акций туроператора "Библио-Глобус"

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров аэропорта "Шереметьево" одобрил продажу 75% акций туроператора "Библио-Глобус" структуре, близкой к группе Wildberries & Russ (РВБ), сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на два источника, знакомых с ходом переговоров.
"Совет директоров аэропорта "Шереметьево" на неделе с 9 ноября одобрил сделку по продаже принадлежащих ему 75% туроператора "Библио-Глобус" структуре, близкой к группе Wildberries & Russ (РВБ)", - пишет газета.
При этом, газета подчеркивает, что собеседникам неизвестны сумма сделки и сроки ее закрытия. Но, по словам одного из них, сделка может быть структурирована аналогично тому, как Wildberries развивает туристическое направление с туроператором Fun&Sun.
 
Бизнесаэропорт ШереметьевоВедомостиWildberries
 
 
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