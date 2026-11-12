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Совет директоров "Шереметьево" одобрил продажу 75% акций "Библио-Глобуса"

Совет директоров "Шереметьево" одобрил продажу 75% акций "Библио-Глобуса" - 12.11.2026, ПРАЙМ

Совет директоров "Шереметьево" одобрил продажу 75% акций "Библио-Глобуса"

Совет директоров аэропорта "Шереметьево" одобрил продажу 75% акций туроператора "Библио-Глобус" структуре, близкой к группе Wildberries & Russ (РВБ), сообщает... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T18:56+0300

2026-11-12T18:56+0300

2026-11-12T18:56+0300

бизнес

аэропорт шереметьево

ведомости

wildberries

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров аэропорта "Шереметьево" одобрил продажу 75% акций туроператора "Библио-Глобус" структуре, близкой к группе Wildberries & Russ (РВБ), сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на два источника, знакомых с ходом переговоров. "Совет директоров аэропорта "Шереметьево" на неделе с 9 ноября одобрил сделку по продаже принадлежащих ему 75% туроператора "Библио-Глобус" структуре, близкой к группе Wildberries & Russ (РВБ)", - пишет газета. При этом, газета подчеркивает, что собеседникам неизвестны сумма сделки и сроки ее закрытия. Но, по словам одного из них, сделка может быть структурирована аналогично тому, как Wildberries развивает туристическое направление с туроператором Fun&Sun.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, аэропорт шереметьево, ведомости, wildberries