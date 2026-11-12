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Число заявок на пособие по безработице в США выросло лучше прогноза
Число заявок на пособие по безработице в США выросло лучше прогноза - 12.11.2026, ПРАЙМ
Число заявок на пособие по безработице в США выросло лучше прогноза
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 ноября, выросло на 9 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T16:48+0300
2026-11-12T16:48+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 ноября, выросло на 9 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 191 тысячу - до 200 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя только до 195 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 189 тысяч.
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мировая экономика, сша
Число заявок на пособие по безработице в США выросло лучше прогноза
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло до 200 тысяч
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 ноября, выросло на 9 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 191 тысячу - до 200 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя только до 195 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 189 тысяч.