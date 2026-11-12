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Число заявок на пособие по безработице в США выросло лучше прогноза

Число заявок на пособие по безработице в США выросло лучше прогноза - 12.11.2026, ПРАЙМ

Число заявок на пособие по безработице в США выросло лучше прогноза

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 ноября, выросло на 9 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T16:48+0300

2026-11-12T16:48+0300

2026-11-12T16:48+0300

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 ноября, выросло на 9 тысяч по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели в 191 тысячу - до 200 тысяч, сообщило министерство труда страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя только до 195 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 189 тысяч.

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мировая экономика, сша