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В Сбербанке поделились прогнозами по ключевой ставке ЦБ

В Сбербанке поделились прогнозами по ключевой ставке ЦБ - 12.11.2026, ПРАЙМ

В Сбербанке поделились прогнозами по ключевой ставке ЦБ

Сбербанк ждет снижения ключевой ставки Центробанка, а ниже 10% она должна оказаться в 2028 году, заявил заместитель председателя правления, финансовый директор... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T10:56+0300

2026-11-12T10:56+0300

2026-11-12T10:56+0300

банки

финансы

сбербанк

ключевая ставка

россия

банк россии

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк ждет снижения ключевой ставки Центробанка, а ниже 10% она должна оказаться в 2028 году, заявил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. "На горизонте ближайших трех лет мы ожидаем сдержанную динамику развития экономики со среднегодовым темпом роста ВВП в размере 1,5%. Мы также ожидаем замедления инфляции в 2027 году с ее стабилизацией вблизи целевых значений регулятора в 2028–2029 годах (около 4%). Такой прогноз позволит ЦБ снизить ключевую ставку ниже 10% уже в 2028 году", - сказал он, выступая на Дне инвестора.

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банки, финансы, сбербанк, ключевая ставка, россия, банк россии