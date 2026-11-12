https://1prime.ru/20261112/stavka-875145905.html
В Сбербанке поделились прогнозами по ключевой ставке ЦБ
В Сбербанке поделились прогнозами по ключевой ставке ЦБ - 12.11.2026, ПРАЙМ
В Сбербанке поделились прогнозами по ключевой ставке ЦБ
Сбербанк ждет снижения ключевой ставки Центробанка, а ниже 10% она должна оказаться в 2028 году, заявил заместитель председателя правления, финансовый директор... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:56+0300
2026-11-12T10:56+0300
2026-11-12T10:56+0300
банки
финансы
сбербанк
ключевая ставка
россия
банк россии
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк ждет снижения ключевой ставки Центробанка, а ниже 10% она должна оказаться в 2028 году, заявил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов. "На горизонте ближайших трех лет мы ожидаем сдержанную динамику развития экономики со среднегодовым темпом роста ВВП в размере 1,5%. Мы также ожидаем замедления инфляции в 2027 году с ее стабилизацией вблизи целевых значений регулятора в 2028–2029 годах (около 4%). Такой прогноз позволит ЦБ снизить ключевую ставку ниже 10% уже в 2028 году", - сказал он, выступая на Дне инвестора.
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банки, финансы, сбербанк, ключевая ставка, россия, банк россии
Банки, Финансы, Сбербанк, ключевая ставка, РОССИЯ, Банк России
В Сбербанке поделились прогнозами по ключевой ставке ЦБ
Скворцов: Сбербанк ждет снижения ключевой ставки ЦБ ниже 10% в 2028 году
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк ждет снижения ключевой ставки Центробанка, а ниже 10% она должна оказаться в 2028 году, заявил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.
"На горизонте ближайших трех лет мы ожидаем сдержанную динамику развития экономики со среднегодовым темпом роста ВВП в размере 1,5%. Мы также ожидаем замедления инфляции в 2027 году с ее стабилизацией вблизи целевых значений регулятора в 2028–2029 годах (около 4%). Такой прогноз позволит ЦБ снизить ключевую ставку ниже 10% уже в 2028 году", - сказал он, выступая на Дне инвестора.