https://1prime.ru/20261112/strana-875138073.html

Названы самые популярные у россиян страны для длительного зимнего отдыха

Названы самые популярные у россиян страны для длительного зимнего отдыха - 12.11.2026, ПРАЙМ

Названы самые популярные у россиян страны для длительного зимнего отдыха

Азия является самым популярным направлением у россиян для длительного зимнего отдыха, а чаще всего для этих целей туристы выбирают Таиланд, Вьетнам и Индонезию, | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T03:46+0300

2026-11-12T03:46+0300

2026-11-12T03:46+0300

туризм

бизнес

таиланд

вьетнам

азия

российский союз туриндустрии

рст

"яндекс.путешествия"

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875138073.jpg?1794444395

МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Азия является самым популярным направлением у россиян для длительного зимнего отдыха, а чаще всего для этих целей туристы выбирают Таиланд, Вьетнам и Индонезию, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Самые популярные страны для длительного зимнего отдыха - направления Азии. Для длительного отдыха наибольшей популярностью у российских туристов пользуется Таиланд. На втором месте по количеству бронирований находится Вьетнам. Замыкает тройку лидеров Индонезия", - приводит РСТ данные сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок". По данным сервиса, на Азию приходится две трети всех зарубежных бронирований продолжительностью от трех недель и более. При этом за год количество таких бронирований увеличилось на 7%. Так, для "зимовки" в Таиланде туристы выбирают такие направления, как Паттайя, Пхукет и Бангкок. Во Вьетнаме Фукуок, Нячанг и Хошимин, а в Индонезии традиционной популярностью пользуются остров Бали и его курорты - Кута и Убуд. Аналитики рассказали, что средняя стоимость забронированной ночи на период с ноября 2026-го по март 2027 года в объектах размещения Индонезии составляет 9,5 тысячи рублей, во Вьетнаме - 9,3 тысячи, а в Таиланде - 9 тысяч. При этом число бронирований зарубежных отелей на срок от 7 и более ночей в период с декабря по февраль увеличилось на 29% по сравнению с прошлым годом, поделились в "Яндекс Путешествиях". По данным сервиса, помимо Таиланда, самыми популярными направлениями для подобного отдыха остаются Италия, Франция, Испания, Вьетнам, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция и Китай.

таиланд

вьетнам

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, таиланд, вьетнам, азия, российский союз туриндустрии, рст, "яндекс.путешествия"