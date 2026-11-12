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Названы самые популярные у россиян страны для длительного зимнего отдыха - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Названы самые популярные у россиян страны для длительного зимнего отдыха
Названы самые популярные у россиян страны для длительного зимнего отдыха - 12.11.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные у россиян страны для длительного зимнего отдыха
Азия является самым популярным направлением у россиян для длительного зимнего отдыха, а чаще всего для этих целей туристы выбирают Таиланд, Вьетнам и Индонезию, | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T03:46+0300
2026-11-12T03:46+0300
туризм
бизнес
таиланд
вьетнам
азия
российский союз туриндустрии
рст
"яндекс.путешествия"
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Азия является самым популярным направлением у россиян для длительного зимнего отдыха, а чаще всего для этих целей туристы выбирают Таиланд, Вьетнам и Индонезию, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Самые популярные страны для длительного зимнего отдыха - направления Азии. Для длительного отдыха наибольшей популярностью у российских туристов пользуется Таиланд. На втором месте по количеству бронирований находится Вьетнам. Замыкает тройку лидеров Индонезия", - приводит РСТ данные сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок". По данным сервиса, на Азию приходится две трети всех зарубежных бронирований продолжительностью от трех недель и более. При этом за год количество таких бронирований увеличилось на 7%. Так, для "зимовки" в Таиланде туристы выбирают такие направления, как Паттайя, Пхукет и Бангкок. Во Вьетнаме Фукуок, Нячанг и Хошимин, а в Индонезии традиционной популярностью пользуются остров Бали и его курорты - Кута и Убуд. Аналитики рассказали, что средняя стоимость забронированной ночи на период с ноября 2026-го по март 2027 года в объектах размещения Индонезии составляет 9,5 тысячи рублей, во Вьетнаме - 9,3 тысячи, а в Таиланде - 9 тысяч. При этом число бронирований зарубежных отелей на срок от 7 и более ночей в период с декабря по февраль увеличилось на 29% по сравнению с прошлым годом, поделились в "Яндекс Путешествиях". По данным сервиса, помимо Таиланда, самыми популярными направлениями для подобного отдыха остаются Италия, Франция, Испания, Вьетнам, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция и Китай.
таиланд
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
туризм, бизнес, таиланд, вьетнам, азия, российский союз туриндустрии, рст, "яндекс.путешествия"
Туризм, Бизнес, ТАИЛАНД, ВЬЕТНАМ, АЗИЯ, Российский союз туриндустрии, РСТ, "Яндекс.Путешествия"
03:46 12.11.2026
 
Названы самые популярные у россиян страны для длительного зимнего отдыха

РСТ: Азия является самым популярным направлением у россиян для длительного зимнего отдыха

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Азия является самым популярным направлением у россиян для длительного зимнего отдыха, а чаще всего для этих целей туристы выбирают Таиланд, Вьетнам и Индонезию, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Самые популярные страны для длительного зимнего отдыха - направления Азии. Для длительного отдыха наибольшей популярностью у российских туристов пользуется Таиланд. На втором месте по количеству бронирований находится Вьетнам. Замыкает тройку лидеров Индонезия", - приводит РСТ данные сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".
По данным сервиса, на Азию приходится две трети всех зарубежных бронирований продолжительностью от трех недель и более. При этом за год количество таких бронирований увеличилось на 7%.
Так, для "зимовки" в Таиланде туристы выбирают такие направления, как Паттайя, Пхукет и Бангкок. Во Вьетнаме Фукуок, Нячанг и Хошимин, а в Индонезии традиционной популярностью пользуются остров Бали и его курорты - Кута и Убуд.
Аналитики рассказали, что средняя стоимость забронированной ночи на период с ноября 2026-го по март 2027 года в объектах размещения Индонезии составляет 9,5 тысячи рублей, во Вьетнаме - 9,3 тысячи, а в Таиланде - 9 тысяч.
При этом число бронирований зарубежных отелей на срок от 7 и более ночей в период с декабря по февраль увеличилось на 29% по сравнению с прошлым годом, поделились в "Яндекс Путешествиях". По данным сервиса, помимо Таиланда, самыми популярными направлениями для подобного отдыха остаются Италия, Франция, Испания, Вьетнам, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турция и Китай.
 
ТуризмБизнесТАИЛАНДВЬЕТНАМАЗИЯРоссийский союз туриндустрииРСТ"Яндекс.Путешествия"
 
 
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