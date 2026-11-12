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Суд взыскал с американского дистрибьютора крабов долг - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Суд взыскал с американского дистрибьютора крабов долг
Суд взыскал с американского дистрибьютора крабов долг - 12.11.2026, ПРАЙМ
Суд взыскал с американского дистрибьютора крабов долг
Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Северо-западная краболовная компания" взыскал с американского дистрибьютора крабов Arctic Seafoods около 31,9 миллиона... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:33+0300
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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Северо-западная краболовная компания" взыскал с американского дистрибьютора крабов Arctic Seafoods около 31,9 миллиона долларов (более 2,6 миллиарда рублей по текущему курсу) долга по трем контрактам на поставку крабов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель истца, контракты были заключены в 2021 году, продукция была полностью поставлена, но оплачена ответчиком в размере только 10%. Стороны неоднократно допсоглашениями продлевали срок оплаты, но в апреле этого года поставщик решил контракты расторгнуть. Представитель ответчика заявил, что исполнение обязательств стало невозможно вследствие форс-мажора, а именно – введенных в США санкций в отношении российской морепродукции. Ответчик просил иск полностью отклонить. Всего арбитражный суд Москвы с апреля по июль этого года зарегистрировал 11 исков мурманских и архангельских рыболовных компаний к Arctic Seafoods. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности всех компаний-истцов - "рыболовство морское промышленное". Arctic Seafoods - крупный дистрибьютор баренцевских королевских крабов и снежных крабов опилио в США, сообщает сайт компании-ответчика. Поставки ценных видов морепродуктов из России в США и Евросоюз в 2022 году оказались под запретом в рамках санкций.
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Бизнес, РОССИЯ, США, МОСКВА, ЕС
13:33 12.11.2026
 
Суд взыскал с американского дистрибьютора крабов долг

Суд взыскал с американского дистрибьютора крабов Arctic Seafoods 31,9 миллиона долларов

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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску ООО "Северо-западная краболовная компания" взыскал с американского дистрибьютора крабов Arctic Seafoods около 31,9 миллиона долларов (более 2,6 миллиарда рублей по текущему курсу) долга по трем контрактам на поставку крабов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил представитель истца, контракты были заключены в 2021 году, продукция была полностью поставлена, но оплачена ответчиком в размере только 10%. Стороны неоднократно допсоглашениями продлевали срок оплаты, но в апреле этого года поставщик решил контракты расторгнуть.
Представитель ответчика заявил, что исполнение обязательств стало невозможно вследствие форс-мажора, а именно – введенных в США санкций в отношении российской морепродукции. Ответчик просил иск полностью отклонить.
Всего арбитражный суд Москвы с апреля по июль этого года зарегистрировал 11 исков мурманских и архангельских рыболовных компаний к Arctic Seafoods.
По данным информационной системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности всех компаний-истцов - "рыболовство морское промышленное".
Arctic Seafoods - крупный дистрибьютор баренцевских королевских крабов и снежных крабов опилио в США, сообщает сайт компании-ответчика.
Поставки ценных видов морепродуктов из России в США и Евросоюз в 2022 году оказались под запретом в рамках санкций.
 
БизнесРОССИЯСШАМОСКВАЕС
 
 
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