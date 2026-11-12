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Суд отложил рассмотрение иска УК "Альфа-капитал" к JP Morgan и Commerzbank - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Суд отложил рассмотрение иска УК "Альфа-капитал" к JP Morgan и Commerzbank
Суд отложил рассмотрение иска УК "Альфа-капитал" к JP Morgan и Commerzbank - 12.11.2026, ПРАЙМ
Суд отложил рассмотрение иска УК "Альфа-капитал" к JP Morgan и Commerzbank
Арбитражный суд Москвы вновь отложил - теперь на 14 декабря - рассмотрение иска УК "Альфа-капитал" о взыскании около 68,1 миллиона евро с немецких банков JP... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T13:42+0300
2026-11-12T13:42+0300
бизнес
финансы
банки
германия
ук альфа-капитал
альфа-капитал
ес
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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы вновь отложил - теперь на 14 декабря - рассмотрение иска УК "Альфа-капитал" о взыскании около 68,1 миллиона евро с немецких банков JP Morgan и Commerzbank, а также их родственных российских банков, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как сообщил агентству один из участников заседания, слушания в четверг были отложены по инициативе суда. Ранее рассмотрение дела по существу уже откладывались по ходатайствам ответчиков в ожидании позиции вышестоящих инстанций в аналогичных спорах. Иск поступил в суд в апреле 2024 года. Кроме Commerzbank AG и J.P.Morgan SE ответчиками в нем указаны ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк Евразия". Третьим лицом привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД). В УК "Альфа-Капитал" ранее сообщили РИА Новости, что истец взыскивает убытки, причиненные блокировкой активов из-за санкций. После того как Евросоюз в 2022 году ввел санкции в отношении НРД, все средства, которые депозитарий размещал в этих двух немецких банках, оказались заморожены, поясняла УК. Исковые требования касаются денежных средств клиентов, которые использовались для расчетов по сделкам с ценными бумагами и учитывались на счете НРД. УК "Альфа-капитал" называют одной из крупнейших компаний на рынке управления активами в России. На сайте компании сообщается, что на конец сентября под ее управлением находились активы на сумму 2,1 триллиона рублей. Американский транснациональный инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. Commerzbank – один из крупнейших банков Германии.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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бизнес, финансы, банки, германия, ук альфа-капитал, альфа-капитал, ес
Бизнес, Финансы, Банки, ГЕРМАНИЯ, УК Альфа-Капитал, Альфа-Капитал, ЕС
13:42 12.11.2026
 
Суд отложил рассмотрение иска УК "Альфа-капитал" к JP Morgan и Commerzbank

Суд вновь отложил рассмотрение иска "Альфа-капитала" к JP Morgan и Commerzbank

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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы вновь отложил - теперь на 14 декабря - рассмотрение иска УК "Альфа-капитал" о взыскании около 68,1 миллиона евро с немецких банков JP Morgan и Commerzbank, а также их родственных российских банков, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как сообщил агентству один из участников заседания, слушания в четверг были отложены по инициативе суда. Ранее рассмотрение дела по существу уже откладывались по ходатайствам ответчиков в ожидании позиции вышестоящих инстанций в аналогичных спорах.
Иск поступил в суд в апреле 2024 года. Кроме Commerzbank AG и J.P.Morgan SE ответчиками в нем указаны ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк Евразия". Третьим лицом привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД).
В УК "Альфа-Капитал" ранее сообщили РИА Новости, что истец взыскивает убытки, причиненные блокировкой активов из-за санкций. После того как Евросоюз в 2022 году ввел санкции в отношении НРД, все средства, которые депозитарий размещал в этих двух немецких банках, оказались заморожены, поясняла УК.
Исковые требования касаются денежных средств клиентов, которые использовались для расчетов по сделкам с ценными бумагами и учитывались на счете НРД.
УК "Альфа-капитал" называют одной из крупнейших компаний на рынке управления активами в России. На сайте компании сообщается, что на конец сентября под ее управлением находились активы на сумму 2,1 триллиона рублей.
Американский транснациональный инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. Commerzbank – один из крупнейших банков Германии.
 
БизнесФинансыБанкиГЕРМАНИЯУК Альфа-КапиталАльфа-КапиталЕС
 
 
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