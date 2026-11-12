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Суд удовлетворил заявление Сбербанка о банкротстве "Евротранса" - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Суд удовлетворил заявление Сбербанка о банкротстве "Евротранса"
Суд удовлетворил заявление Сбербанка о банкротстве "Евротранса" - 12.11.2026, ПРАЙМ
Суд удовлетворил заявление Сбербанка о банкротстве "Евротранса"
Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Сбербанка о банкротстве топливного оператора ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса"), говорится в материалах, | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T16:02+0300
2026-11-12T16:02+0300
бизнес
банки
московская область
евротранс
сбербанк
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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Сбербанка о банкротстве топливного оператора ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса"), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в четверг рассмотрения заявления. Другие подробности пока не приводятся. Заявление поступило в суд 12 октября. Сбербанк, банк "Россия" и ООО "Альфамонолит" с 24 по 26 сентября разместили на Федресурсе сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Евротранса". "Евротранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС со 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру. В пресс-службе министерства энергетики Московской области сообщили 8 ноября РИА Новости, что деятельность автозаправочных станций "Трасса" приостановлена, владельцу сети, ПАО "Евротранс", грозит процедура банкротства.
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192
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бизнес, банки, московская область, евротранс, сбербанк
Бизнес, Банки, Московская область, Евротранс, Сбербанк
16:02 12.11.2026
 
Суд удовлетворил заявление Сбербанка о банкротстве "Евротранса"

Суд удовлетворил заявление Сбербанка о банкротстве топливного оператора "Евротранс"

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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Сбербанка о банкротстве топливного оператора ПАО "Евротранс" (бренд "Трасса"), говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Иск удовлетворить полностью", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в четверг рассмотрения заявления. Другие подробности пока не приводятся.
Заявление поступило в суд 12 октября.
Сбербанк, банк "Россия" и ООО "Альфамонолит" с 24 по 26 сентября разместили на Федресурсе сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Евротранса".
"Евротранс" – один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС со 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру.
В пресс-службе министерства энергетики Московской области сообщили 8 ноября РИА Новости, что деятельность автозаправочных станций "Трасса" приостановлена, владельцу сети, ПАО "Евротранс", грозит процедура банкротства.
 
БизнесБанкиМосковская областьЕвротрансСбербанк
 
 
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