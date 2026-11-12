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Суд отложил на 16 декабря дело о банкротстве экс-главы "Рост банка"

Суд отложил на 16 декабря дело о банкротстве экс-главы "Рост банка" - 12.11.2026, ПРАЙМ

Суд отложил на 16 декабря дело о банкротстве экс-главы "Рост банка"

Арбитражный суд Москвы отложил на 16 декабря проверку обоснованности заявления банка "Траст" о банкротстве бывшего председателя правления "Рост банка" Алексея... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T17:03+0300

2026-11-12T17:03+0300

2026-11-12T17:03+0300

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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 16 декабря проверку обоснованности заявления банка "Траст" о банкротстве бывшего председателя правления "Рост банка" Алексея Фарафонтова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство должника. Ранее арбитражный суд Московского округа назначил на 15 декабря рассмотрение кассационной жалобы Фарафонтова на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда о взыскании с него по иску Банка России в интересах "Траста" более 37,2 миллиарда рублей. На основании этого судебного акта "Траст" потребовал банкротства экс-главы "Рост банка". В том деле апелляция, рассмотрев жалобы истцов, изменила решение арбитражного суда Москвы, который в апреле по этому иску на сумму около 283,9 миллиарда рублей взыскал чуть более 83,8 миллиарда рублей солидарно с троих ответчиков – экс-бенефициара "Рост банка" Микаила Шишханова, экс-предправления Бинбанка Александра Лукина и экс-предправления "Рост банка" Кирилла Любенцова, - а требования к Фарафонтову отклонил. Фарафонтов возглавлял "Рост банк" с марта по декабрь 2015 года. С 2014 года сначала Бинбанк Шишханова, а потом и сам Шишханов проводили санацию "Рост банка". Оздоровление не увенчалось успехом, и в сентябре 2017 года санация понадобилась уже не только "Рост банку", но и Бинбанку. Ею занялся уже сам ЦБ. На момент ввода временной администрации ЦБ в "Рост банк" дефицит в нем составлял порядка 400 миллиардов рублей, говорил в суде представитель банка "Траст", к которому в 2018 году был присоединен "Рост банк".

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