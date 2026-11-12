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Суд признал незаконным отказ Роспатента аннулировать бренд Legend of Baikal

Суд признал незаконным отказ Роспатента аннулировать бренд Legend of Baikal - 12.11.2026, ПРАЙМ

Суд признал незаконным отказ Роспатента аннулировать бренд Legend of Baikal

Суд по интеллектуальным правам по заявлению иркутской компании "Байкал Аква", владеющей товарным знаком Legend of Baikal и выпускающей питьевую воду с таким... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T17:46+0300

2026-11-12T17:46+0300

2026-11-12T17:46+0300

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роспатент

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МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по заявлению иркутской компании "Байкал Аква", владеющей товарным знаком Legend of Baikal и выпускающей питьевую воду с таким названием, признал незаконным решение Роспатента, отказавшегося аннулировать такой же бренд, зарегистрированный для алкогольных напитков иркутским ООО "Байкал", выпускающим водку "Байкал", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Бренд Legend of Baikal производственная компания (ПК) "Байкал Аква" оформила в 2008 году для таких товаров, как воды и безалкогольные напитки. В материалах Роспатента говорится, что она является "производителем натуральной глубинной питьевой воды из озера Байкал на мощностях собственного завода и газированных напитков на основе байкальской воды". Такой же знак ведомство в 2024 году зарегистрировало на имя ООО "Байкал" для алкогольных напитков. По мнению ПК "Байкал Аква", новый бренд вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку алкоголь "реализуется в тех же торговых точках, может стоять на одной полке или рядом" и круг потребителей может совпадать. Производитель водки "Байкал" при рассмотрении спора в Роспатенте в свою очередь заявил, что ему принадлежит серия товарных знаков, включающая около 100 регистраций, в том числе общеизвестный с 2010 года знак "Байкал", и часть его брендов "с байкальской тематикой" была зарегистрирована раньше знака ПК "Байкал Аква". При этом бренды сторон много лет "существовали друг с другом в гражданском обороте для маркировки неоднородных товаров", подчеркнул производитель водки. В итоге Роспатент пришел к выводу, что оспариваемая регистрация бренда для алкоголя не вводит потребителей в заблуждение, и возражение производителя воды отклонил. ПК "Байкал Аква" в декабре 2025 года обратилась в суд с требованием признать решение ведомства незаконным. Суд в четверг его удовлетворил.

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