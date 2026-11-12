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Мошенники изменили тактику и начали запугивать россиян, заявили в Т-Банке - 12.11.2026, ПРАЙМ
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Мошенники изменили тактику и начали запугивать россиян, заявили в Т-Банке
Мошенники изменили тактику и начали запугивать россиян, заявили в Т-Банке - 12.11.2026, ПРАЙМ
Мошенники изменили тактику и начали запугивать россиян, заявили в Т-Банке
Мошенники изменили тактику и теперь, чтобы украсть деньги, все чаще используют запугивание и откровенный шантаж, сообщается в исследовании Т-Банка. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T08:17+0300
2026-11-12T08:28+0300
финансы
банки
общество
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мошенники изменили тактику и теперь, чтобы украсть деньги, все чаще используют запугивание и откровенный шантаж, сообщается в исследовании Т-Банка. "Т-Банк фиксирует резкое изменение тактики мошенников. Чтобы украсть деньги, вместо обмана они все чаще используют запугивание и откровенный шантаж. С июня число таких попыток выросло на 56% по всей России, а сумма спасенных банком средств превышает 76 миллионов рублей", - говорится там. В банке напомнили, что раньше классические сценарии телефонного фрода базировались на обмане. Например, людям предлагали продлить договор сим-карты, получить новые выплаты от государства или установить новый домофон. Под этим предлогом выманивали смс-коды для входа в банк или на "Госуслуги". "Новая волна атак основана на психологическом давлении. Под угрозой обнародования компрометирующих фото или сфабрикованных данных мошенники требуют заплатить за молчание, уверяя, что публикация материалов разрушит жизнь потенциальной жертвы. Запугивают увольнением с работы, конфликтами в семье и крупными неприятностями с законом", - добавили в банке. Как правило, сперва за молчание требуют перевести 20–30 тысяч рублей. Если человек соглашается, у него продолжают вымогать деньги. В некоторых случаях потери превышают сотни тысяч рублей, уточнили в кредитной организации. Чаще всего, по данным исследования, мошенники используют схемы с реалистичными дипфейками. "Мошенники скачивают фотографии человека из соцсетей, с помощью нейросетей создают на их основе обнаженные снимки и угрожают опубликовать сгенерированный контент на разных сайтах или отправить родственникам жертвы", - говорится там. Еще одной распространенной схемой является шантаж в приложениях для знакомств. "Мошенники создают фейковый профиль привлекательной девушки, флиртуют с мужчинами в переписке и выманивают у них интимные фото. После этого требуют деньги, угрожая разослать снимки друзьям и родственникам", - добавили в банке. В некоторых схемах злоумышленники идут дальше: звонят под видом сотрудников полиции, заявляют о несовершеннолетии девушки и требуют взятку за закрытие вымышленного уголовного дела. В Т-Банке рекомендуют не вести переговоры с вымогателем и не платить за молчание. "Чтобы лишить шантажиста рычага давления, лучше действовать на опережение. Заранее предупредить друзей и знакомых, что вам угрожают компрометирующим контентом ради вымогательства. Далее сообщить шантажисту, что предупредили обо всем близких, и прекратить общение", - уточнили там. "Вполне вероятно, что дальше мошенники оставят попытки: зачем преступнику тратить время на то, что не принесет денег, если можно потратить его на обработку новых жертв", - заключается в исследовании.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
финансы, банки, общество
Финансы, Банки, Общество
08:17 12.11.2026 (обновлено: 08:28 12.11.2026)
 
Мошенники изменили тактику и начали запугивать россиян, заявили в Т-Банке

Т-Банк: мошенники все чаще используют запугивание и шантаж, чтобы украсть деньги

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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мошенники изменили тактику и теперь, чтобы украсть деньги, все чаще используют запугивание и откровенный шантаж, сообщается в исследовании Т-Банка.
"Т-Банк фиксирует резкое изменение тактики мошенников. Чтобы украсть деньги, вместо обмана они все чаще используют запугивание и откровенный шантаж. С июня число таких попыток выросло на 56% по всей России, а сумма спасенных банком средств превышает 76 миллионов рублей", - говорится там.
В банке напомнили, что раньше классические сценарии телефонного фрода базировались на обмане. Например, людям предлагали продлить договор сим-карты, получить новые выплаты от государства или установить новый домофон. Под этим предлогом выманивали смс-коды для входа в банк или на "Госуслуги".
"Новая волна атак основана на психологическом давлении. Под угрозой обнародования компрометирующих фото или сфабрикованных данных мошенники требуют заплатить за молчание, уверяя, что публикация материалов разрушит жизнь потенциальной жертвы. Запугивают увольнением с работы, конфликтами в семье и крупными неприятностями с законом", - добавили в банке.
Как правило, сперва за молчание требуют перевести 20–30 тысяч рублей. Если человек соглашается, у него продолжают вымогать деньги. В некоторых случаях потери превышают сотни тысяч рублей, уточнили в кредитной организации.
Чаще всего, по данным исследования, мошенники используют схемы с реалистичными дипфейками. "Мошенники скачивают фотографии человека из соцсетей, с помощью нейросетей создают на их основе обнаженные снимки и угрожают опубликовать сгенерированный контент на разных сайтах или отправить родственникам жертвы", - говорится там.
Еще одной распространенной схемой является шантаж в приложениях для знакомств. "Мошенники создают фейковый профиль привлекательной девушки, флиртуют с мужчинами в переписке и выманивают у них интимные фото. После этого требуют деньги, угрожая разослать снимки друзьям и родственникам", - добавили в банке.
В некоторых схемах злоумышленники идут дальше: звонят под видом сотрудников полиции, заявляют о несовершеннолетии девушки и требуют взятку за закрытие вымышленного уголовного дела.
В Т-Банке рекомендуют не вести переговоры с вымогателем и не платить за молчание. "Чтобы лишить шантажиста рычага давления, лучше действовать на опережение. Заранее предупредить друзей и знакомых, что вам угрожают компрометирующим контентом ради вымогательства. Далее сообщить шантажисту, что предупредили обо всем близких, и прекратить общение", - уточнили там.
"Вполне вероятно, что дальше мошенники оставят попытки: зачем преступнику тратить время на то, что не принесет денег, если можно потратить его на обработку новых жертв", - заключается в исследовании.
 
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