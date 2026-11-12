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В Таиланде изменили расписание 265 авиарейсов на праздник Лойкратхонг - 12.11.2026, ПРАЙМ
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В Таиланде изменили расписание 265 авиарейсов на праздник Лойкратхонг
В Таиланде изменили расписание 265 авиарейсов на праздник Лойкратхонг - 12.11.2026, ПРАЙМ
В Таиланде изменили расписание 265 авиарейсов на праздник Лойкратхонг
Управляющая компания аэропортов Таиланда (АОТ) изменила расписание 265 авиарейсов на период празднования ежегодного праздника Лойкратхонг 23–25 ноября из-за... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:55+0300
2026-11-12T10:55+0300
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туризм
таиланд
бангкок
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БАНГКОК, 12 ноя – ПРАЙМ. Управляющая компания аэропортов Таиланда (АОТ) изменила расписание 265 авиарейсов на период празднования ежегодного праздника Лойкратхонг 23–25 ноября из-за традиционного запуска в небо "воздушных фонариков", представляющих опасность для полетов гражданской авиации, говорится в специальном заявлении АОТ. "Расписание полетов на время празднования Лойкратхонга будет изменено для прибывающих и отправляющихся рейсов в аэропортах "Суварнапхум" (Бангкок), "Донмыанг" (Бангкок), "Чиангмай" (город Чиангмай), "Мае Фа Луанг" (город Чианграй), "Пхукет" и "Хатъяй", - говорится в заявлении. Всего изменение расписания коснется 265 авиарейсов, вылетающих из этих аэропортов или прибывающих в них в означенные даты, сообщает АОТ. Компания также напоминает, что использование беспилотных летательных аппаратов в радиусе 9 километров от аэропорта без специального разрешения запрещено. Эти ограничения введены для предотвращения инцидентов, связанных с попаданием посторонних предметов в воздушное пространство, используемое самолетами при взлете и посадке. АОT также настоятельно призывает не запускать фонарики (в том числе светящиеся или дымовые), фейерверки, петарды, пиротехнические "вертушки", ракеты и воздушные шары в зонах, отведенных для обеспечения авиационной безопасности. "Подобные объекты могут ограничить видимость для пилотов, отвлечь их внимание на критических этапах полета или создать помехи для нормальной работы воздушного судна, а попадание таких предметов в двигатель самолета или их столкновение с топливным баком может привести к серьезным повреждениям, что, в свою очередь, грозит потерей управления или взрывом", - говорится в заявлении. Управляющая компания также напомнила об уголовных наказаниях за помехи полетам самолетов гражданской авиации, представляющие угрозу безопасности самолетов и пассажиров. Такие помехи наказываются по УК Таиланда в зависимости от уровня опасности смертной казнью, пожизненным заключением или сроками заключения от 15 до 20 лет. Праздник Лойкратхонг отмечается по всему Таиланду в конце ноября по лунному календарю. В этот день таиландцы запускают по водоемам, от ручьев до моря, "кратхонги" - плавучие венки или лодочки из лотоса с цветами, свечами и ароматическими палочками в качестве подношений Богине вод и в знак ритуального очищения от плохой кармы, накопленной за предыдущий год. В свою очередь запуск "воздушных фонариков", действующих по принципу воздушных шаров с нагреваемым воздухом, в прошлом был традиционным ритуалом только в северных провинциях Таиланда, прежде всего в Чиангмае. Однако в последние десятилетия этот обычай переняли и в других частях страны. АОТ – это зарегистрированная на фондовой бирже Таиланда публичная компания, в которой 70% акций принадлежит государству. Она была образована путем приватизации государственного Управления аэропортов Таиланда в 2002 году.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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бизнес, туризм, таиланд, бангкок
Бизнес, Туризм, ТАИЛАНД, БАНГКОК
10:55 12.11.2026
 
В Таиланде изменили расписание 265 авиарейсов на праздник Лойкратхонг

Аэропорты Таиланда изменили расписание 265 авиарейсов на праздник Лойкратхонг

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БАНГКОК, 12 ноя – ПРАЙМ. Управляющая компания аэропортов Таиланда (АОТ) изменила расписание 265 авиарейсов на период празднования ежегодного праздника Лойкратхонг 23–25 ноября из-за традиционного запуска в небо "воздушных фонариков", представляющих опасность для полетов гражданской авиации, говорится в специальном заявлении АОТ.
"Расписание полетов на время празднования Лойкратхонга будет изменено для прибывающих и отправляющихся рейсов в аэропортах "Суварнапхум" (Бангкок), "Донмыанг" (Бангкок), "Чиангмай" (город Чиангмай), "Мае Фа Луанг" (город Чианграй), "Пхукет" и "Хатъяй", - говорится в заявлении.
Всего изменение расписания коснется 265 авиарейсов, вылетающих из этих аэропортов или прибывающих в них в означенные даты, сообщает АОТ.
Компания также напоминает, что использование беспилотных летательных аппаратов в радиусе 9 километров от аэропорта без специального разрешения запрещено. Эти ограничения введены для предотвращения инцидентов, связанных с попаданием посторонних предметов в воздушное пространство, используемое самолетами при взлете и посадке.
АОT также настоятельно призывает не запускать фонарики (в том числе светящиеся или дымовые), фейерверки, петарды, пиротехнические "вертушки", ракеты и воздушные шары в зонах, отведенных для обеспечения авиационной безопасности.
"Подобные объекты могут ограничить видимость для пилотов, отвлечь их внимание на критических этапах полета или создать помехи для нормальной работы воздушного судна, а попадание таких предметов в двигатель самолета или их столкновение с топливным баком может привести к серьезным повреждениям, что, в свою очередь, грозит потерей управления или взрывом", - говорится в заявлении.
Управляющая компания также напомнила об уголовных наказаниях за помехи полетам самолетов гражданской авиации, представляющие угрозу безопасности самолетов и пассажиров. Такие помехи наказываются по УК Таиланда в зависимости от уровня опасности смертной казнью, пожизненным заключением или сроками заключения от 15 до 20 лет.
Праздник Лойкратхонг отмечается по всему Таиланду в конце ноября по лунному календарю. В этот день таиландцы запускают по водоемам, от ручьев до моря, "кратхонги" - плавучие венки или лодочки из лотоса с цветами, свечами и ароматическими палочками в качестве подношений Богине вод и в знак ритуального очищения от плохой кармы, накопленной за предыдущий год.
В свою очередь запуск "воздушных фонариков", действующих по принципу воздушных шаров с нагреваемым воздухом, в прошлом был традиционным ритуалом только в северных провинциях Таиланда, прежде всего в Чиангмае. Однако в последние десятилетия этот обычай переняли и в других частях страны.
АОТ – это зарегистрированная на фондовой бирже Таиланда публичная компания, в которой 70% акций принадлежит государству. Она была образована путем приватизации государственного Управления аэропортов Таиланда в 2002 году.
 
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