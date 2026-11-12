https://1prime.ru/20261112/tailand-875146342.html
В Таиланде изменили расписание 265 авиарейсов на праздник Лойкратхонг
В Таиланде изменили расписание 265 авиарейсов на праздник Лойкратхонг - 12.11.2026, ПРАЙМ
В Таиланде изменили расписание 265 авиарейсов на праздник Лойкратхонг
Управляющая компания аэропортов Таиланда (АОТ) изменила расписание 265 авиарейсов на период празднования ежегодного праздника Лойкратхонг 23–25 ноября из-за... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T10:55+0300
2026-11-12T10:55+0300
2026-11-12T10:55+0300
бизнес
туризм
таиланд
бангкок
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875146342.jpg?1794470143
БАНГКОК, 12 ноя – ПРАЙМ. Управляющая компания аэропортов Таиланда (АОТ) изменила расписание 265 авиарейсов на период празднования ежегодного праздника Лойкратхонг 23–25 ноября из-за традиционного запуска в небо "воздушных фонариков", представляющих опасность для полетов гражданской авиации, говорится в специальном заявлении АОТ.
"Расписание полетов на время празднования Лойкратхонга будет изменено для прибывающих и отправляющихся рейсов в аэропортах "Суварнапхум" (Бангкок), "Донмыанг" (Бангкок), "Чиангмай" (город Чиангмай), "Мае Фа Луанг" (город Чианграй), "Пхукет" и "Хатъяй", - говорится в заявлении.
Всего изменение расписания коснется 265 авиарейсов, вылетающих из этих аэропортов или прибывающих в них в означенные даты, сообщает АОТ.
Компания также напоминает, что использование беспилотных летательных аппаратов в радиусе 9 километров от аэропорта без специального разрешения запрещено. Эти ограничения введены для предотвращения инцидентов, связанных с попаданием посторонних предметов в воздушное пространство, используемое самолетами при взлете и посадке.
АОT также настоятельно призывает не запускать фонарики (в том числе светящиеся или дымовые), фейерверки, петарды, пиротехнические "вертушки", ракеты и воздушные шары в зонах, отведенных для обеспечения авиационной безопасности.
"Подобные объекты могут ограничить видимость для пилотов, отвлечь их внимание на критических этапах полета или создать помехи для нормальной работы воздушного судна, а попадание таких предметов в двигатель самолета или их столкновение с топливным баком может привести к серьезным повреждениям, что, в свою очередь, грозит потерей управления или взрывом", - говорится в заявлении.
Управляющая компания также напомнила об уголовных наказаниях за помехи полетам самолетов гражданской авиации, представляющие угрозу безопасности самолетов и пассажиров. Такие помехи наказываются по УК Таиланда в зависимости от уровня опасности смертной казнью, пожизненным заключением или сроками заключения от 15 до 20 лет.
Праздник Лойкратхонг отмечается по всему Таиланду в конце ноября по лунному календарю. В этот день таиландцы запускают по водоемам, от ручьев до моря, "кратхонги" - плавучие венки или лодочки из лотоса с цветами, свечами и ароматическими палочками в качестве подношений Богине вод и в знак ритуального очищения от плохой кармы, накопленной за предыдущий год.
В свою очередь запуск "воздушных фонариков", действующих по принципу воздушных шаров с нагреваемым воздухом, в прошлом был традиционным ритуалом только в северных провинциях Таиланда, прежде всего в Чиангмае. Однако в последние десятилетия этот обычай переняли и в других частях страны.
АОТ – это зарегистрированная на фондовой бирже Таиланда публичная компания, в которой 70% акций принадлежит государству. Она была образована путем приватизации государственного Управления аэропортов Таиланда в 2002 году.
таиланд
бангкок
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, таиланд, бангкок
Бизнес, Туризм, ТАИЛАНД, БАНГКОК
В Таиланде изменили расписание 265 авиарейсов на праздник Лойкратхонг
Аэропорты Таиланда изменили расписание 265 авиарейсов на праздник Лойкратхонг
БАНГКОК, 12 ноя – ПРАЙМ. Управляющая компания аэропортов Таиланда (АОТ) изменила расписание 265 авиарейсов на период празднования ежегодного праздника Лойкратхонг 23–25 ноября из-за традиционного запуска в небо "воздушных фонариков", представляющих опасность для полетов гражданской авиации, говорится в специальном заявлении АОТ.
"Расписание полетов на время празднования Лойкратхонга будет изменено для прибывающих и отправляющихся рейсов в аэропортах "Суварнапхум" (Бангкок), "Донмыанг" (Бангкок), "Чиангмай" (город Чиангмай), "Мае Фа Луанг" (город Чианграй), "Пхукет" и "Хатъяй", - говорится в заявлении.
Всего изменение расписания коснется 265 авиарейсов, вылетающих из этих аэропортов или прибывающих в них в означенные даты, сообщает АОТ.
Компания также напоминает, что использование беспилотных летательных аппаратов в радиусе 9 километров от аэропорта без специального разрешения запрещено. Эти ограничения введены для предотвращения инцидентов, связанных с попаданием посторонних предметов в воздушное пространство, используемое самолетами при взлете и посадке.
АОT также настоятельно призывает не запускать фонарики (в том числе светящиеся или дымовые), фейерверки, петарды, пиротехнические "вертушки", ракеты и воздушные шары в зонах, отведенных для обеспечения авиационной безопасности.
"Подобные объекты могут ограничить видимость для пилотов, отвлечь их внимание на критических этапах полета или создать помехи для нормальной работы воздушного судна, а попадание таких предметов в двигатель самолета или их столкновение с топливным баком может привести к серьезным повреждениям, что, в свою очередь, грозит потерей управления или взрывом", - говорится в заявлении.
Управляющая компания также напомнила об уголовных наказаниях за помехи полетам самолетов гражданской авиации, представляющие угрозу безопасности самолетов и пассажиров. Такие помехи наказываются по УК Таиланда в зависимости от уровня опасности смертной казнью, пожизненным заключением или сроками заключения от 15 до 20 лет.
Праздник Лойкратхонг отмечается по всему Таиланду в конце ноября по лунному календарю. В этот день таиландцы запускают по водоемам, от ручьев до моря, "кратхонги" - плавучие венки или лодочки из лотоса с цветами, свечами и ароматическими палочками в качестве подношений Богине вод и в знак ритуального очищения от плохой кармы, накопленной за предыдущий год.
В свою очередь запуск "воздушных фонариков", действующих по принципу воздушных шаров с нагреваемым воздухом, в прошлом был традиционным ритуалом только в северных провинциях Таиланда, прежде всего в Чиангмае. Однако в последние десятилетия этот обычай переняли и в других частях страны.
АОТ – это зарегистрированная на фондовой бирже Таиланда публичная компания, в которой 70% акций принадлежит государству. Она была образована путем приватизации государственного Управления аэропортов Таиланда в 2002 году.