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В аэропорту Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 12.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T22:02+0300
2026-11-12T22:02+0300
2026-11-12T22:02+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Тамбова ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
В аэропорту Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Росавиация: в аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов