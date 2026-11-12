Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Тегеране отключили от газа министерство образования в целях экономии - 12.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261112/tegeran-875180671.html
В Тегеране отключили от газа министерство образования в целях экономии
В Тегеране отключили от газа министерство образования в целях экономии - 12.11.2026, ПРАЙМ
В Тегеране отключили от газа министерство образования в целях экономии
Министерство образования Ирана и ряд других государственных учреждений отключили от газа в Тегеране, сообщил директор газовой компании столичного округа Алиреза | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T22:08+0300
2026-11-12T22:14+0300
мировая экономика
иран
тегеран
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875180671.jpg?1794510899
ТЕГЕРАН, 12 ноя - ПРАЙМ. Министерство образования Ирана и ряд других государственных учреждений отключили от газа в Тегеране, сообщил директор газовой компании столичного округа Алиреза Авани на фоне призывов властей оптимизировать потребление газа из-за возможных проблем с обеспечением. "Инспекторы после внезапных проверок и обнаружения нарушений прекратили подачу газа в министерство образования, управление замминистра образования, центр статистики, первое отделение организации социального обеспечения, здание банка развития кооперации, а также исследовательский центр при министерстве культуры", - приводит слова Авани агентство Fars. Он отметил, что системы отопления административных зданий работали в выходные дни, что является нарушением постановления правительства. Вице-президент Ирана Мохаммад Джаафар Гаэм-Панах ранее сообщил о рисках ограничения работы предприятий, электростанций и введения для населения ограничений из-за дефицита газа. В настоящий момент, по его словам, дефицит газа в стране составляет порядка 530 миллионов кубометров газа в день. В прошлом году он составлял 300 миллионов, однако из-за военных действий вырос на 230 миллионов. Дисбаланс в потреблении и производстве газа, который используется для обеспечения работы электростанций, также часто становится одной из причин отключения электричества в Иране в зимний период, когда потребление газа в домах растет.
иран
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, иран, тегеран
Мировая экономика, ИРАН, Тегеран
22:08 12.11.2026 (обновлено: 22:14 12.11.2026)
 
В Тегеране отключили от газа министерство образования в целях экономии

В Тегеране отключили от газа минобразования и другие госучреждения из-за экономии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 12 ноя - ПРАЙМ. Министерство образования Ирана и ряд других государственных учреждений отключили от газа в Тегеране, сообщил директор газовой компании столичного округа Алиреза Авани на фоне призывов властей оптимизировать потребление газа из-за возможных проблем с обеспечением.
"Инспекторы после внезапных проверок и обнаружения нарушений прекратили подачу газа в министерство образования, управление замминистра образования, центр статистики, первое отделение организации социального обеспечения, здание банка развития кооперации, а также исследовательский центр при министерстве культуры", - приводит слова Авани агентство Fars.
Он отметил, что системы отопления административных зданий работали в выходные дни, что является нарушением постановления правительства.
Вице-президент Ирана Мохаммад Джаафар Гаэм-Панах ранее сообщил о рисках ограничения работы предприятий, электростанций и введения для населения ограничений из-за дефицита газа. В настоящий момент, по его словам, дефицит газа в стране составляет порядка 530 миллионов кубометров газа в день. В прошлом году он составлял 300 миллионов, однако из-за военных действий вырос на 230 миллионов.
Дисбаланс в потреблении и производстве газа, который используется для обеспечения работы электростанций, также часто становится одной из причин отключения электричества в Иране в зимний период, когда потребление газа в домах растет.
 
Мировая экономикаИРАНТегеран
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала