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В Тегеране отключили от газа министерство образования в целях экономии
В Тегеране отключили от газа министерство образования в целях экономии - 12.11.2026, ПРАЙМ
В Тегеране отключили от газа министерство образования в целях экономии
Министерство образования Ирана и ряд других государственных учреждений отключили от газа в Тегеране, сообщил директор газовой компании столичного округа Алиреза | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T22:08+0300
2026-11-12T22:08+0300
2026-11-12T22:14+0300
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ТЕГЕРАН, 12 ноя - ПРАЙМ. Министерство образования Ирана и ряд других государственных учреждений отключили от газа в Тегеране, сообщил директор газовой компании столичного округа Алиреза Авани на фоне призывов властей оптимизировать потребление газа из-за возможных проблем с обеспечением. "Инспекторы после внезапных проверок и обнаружения нарушений прекратили подачу газа в министерство образования, управление замминистра образования, центр статистики, первое отделение организации социального обеспечения, здание банка развития кооперации, а также исследовательский центр при министерстве культуры", - приводит слова Авани агентство Fars. Он отметил, что системы отопления административных зданий работали в выходные дни, что является нарушением постановления правительства. Вице-президент Ирана Мохаммад Джаафар Гаэм-Панах ранее сообщил о рисках ограничения работы предприятий, электростанций и введения для населения ограничений из-за дефицита газа. В настоящий момент, по его словам, дефицит газа в стране составляет порядка 530 миллионов кубометров газа в день. В прошлом году он составлял 300 миллионов, однако из-за военных действий вырос на 230 миллионов. Дисбаланс в потреблении и производстве газа, который используется для обеспечения работы электростанций, также часто становится одной из причин отключения электричества в Иране в зимний период, когда потребление газа в домах растет.
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мировая экономика, иран, тегеран
Мировая экономика, ИРАН, Тегеран
В Тегеране отключили от газа министерство образования в целях экономии
В Тегеране отключили от газа минобразования и другие госучреждения из-за экономии
ТЕГЕРАН, 12 ноя - ПРАЙМ. Министерство образования Ирана и ряд других государственных учреждений отключили от газа в Тегеране, сообщил директор газовой компании столичного округа Алиреза Авани на фоне призывов властей оптимизировать потребление газа из-за возможных проблем с обеспечением.
"Инспекторы после внезапных проверок и обнаружения нарушений прекратили подачу газа в министерство образования, управление замминистра образования, центр статистики, первое отделение организации социального обеспечения, здание банка развития кооперации, а также исследовательский центр при министерстве культуры", - приводит слова Авани агентство Fars.
Он отметил, что системы отопления административных зданий работали в выходные дни, что является нарушением постановления правительства.
Вице-президент Ирана Мохаммад Джаафар Гаэм-Панах ранее сообщил о рисках ограничения работы предприятий, электростанций и введения для населения ограничений из-за дефицита газа. В настоящий момент, по его словам, дефицит газа в стране составляет порядка 530 миллионов кубометров газа в день. В прошлом году он составлял 300 миллионов, однако из-за военных действий вырос на 230 миллионов.
Дисбаланс в потреблении и производстве газа, который используется для обеспечения работы электростанций, также часто становится одной из причин отключения электричества в Иране в зимний период, когда потребление газа в домах растет.