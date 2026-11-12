https://1prime.ru/20261112/telegram-875138700.html
Telegram за среду заблокировал 62 тысячи групп и каналов
Telegram за среду заблокировал 62 тысячи групп и каналов - 12.11.2026, ПРАЙМ
Telegram за среду заблокировал 62 тысячи групп и каналов
Мессенджер Telegram за среду заблокировал примерно 62 тысячи групп и каналов, обновив минимальный показатель с 31 октября, следует из статистики мессенджера, с... | 12.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-12T07:47+0300
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МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram за среду заблокировал примерно 62 тысячи групп и каналов, обновив минимальный показатель с 31 октября, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
Так, согласно данным, в среду мессенджер заблокировал 61 966 групп и каналов, меньшее значение в предыдущий раз было 31 октября - 50 201.
Суммарно за текущую неделю мессенджер заблокировал 243 078 групп и каналов, из них 743 сообществ, "связанных с терроризмом".
С начала года число блокировок составило 30 056 237, из них 198 533 сообществ, "связанных с терроризмом".
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.
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технологии, павел дуров, telegram, вконтакте
Технологии, Павел Дуров, Telegram, ВКонтакте
Telegram за среду заблокировал 62 тысячи групп и каналов
Telegram за среду заблокировал 62 тысячи групп и каналов, обновив минимум с 31 октября
МОСКВА, 12 ноя - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram за среду заблокировал примерно 62 тысячи групп и каналов, обновив минимальный показатель с 31 октября, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
Так, согласно данным, в среду мессенджер заблокировал 61 966 групп и каналов, меньшее значение в предыдущий раз было 31 октября - 50 201.
Суммарно за текущую неделю мессенджер заблокировал 243 078 групп и каналов, из них 743 сообществ, "связанных с терроризмом".
С начала года число блокировок составило 30 056 237, из них 198 533 сообществ, "связанных с терроризмом".
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.