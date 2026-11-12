Вечный портфель: как инвестировать, не пытаясь угадать будущее

МОСКВА, .. ноя - ПРАЙМ. Что будет с рублем? Когда снизится ключевая ставка? Продолжат ли расти акции? Большинство инвестиционных решений так или иначе связано с попыткой ответить на эти вопросы. Но последние годы показали, насколько быстро даже самые убедительные прогнозы теряют актуальность. За сравнительно короткий период российские инвесторы пережили пандемию, перестройку финансового рынка в 2022 году, резкие колебания валютных курсов и повышение ключевой ставки до 21%. В таких условиях возникает закономерный вопрос: можно ли выстроить инвестиционную стратегию, которая не потребует каждый раз угадывать следующий поворот рынка? В преддверии первой страховой конференции Сбера "Страхование 2030. Технологии будущего", которая состоится 17 ноября в Москве, расскажу, как сформировать инвестиционный портфель, устойчивый к разным рыночным сценариям.Один из ответов — концепция вечного портфеля американского финансового консультанта Гарри Брауна. В 1990-х команда инвестора Рэя Далио разработала близкую по идее всепогодную стратегию. Оба подхода строятся на одном принципе: капитал распределяется между активами, которые по-разному реагируют на экономические изменения. Не нужно заранее знать, какой сценарий реализуется, — портфель должен быть готов к нескольким. Так, акции дают возможность участвовать в росте бизнеса, облигации могут дорожать при снижении процентных ставок, золото традиционно используют в периоды неопределенности, а инструменты денежного рынка позволяют получать доход при высоких ставках. Ни один из этих активов не защищен от падения. Но если они собраны в одном портфеле, результат меньше зависит от судьбы какого-то одного инструмента.Для российского рынка мы используем структуру, в которой 30% приходится на акции, 30% — на золото, 30% — на облигации и 10% — на инструменты денежного рынка. Она сочетает потенциал роста с защитными свойствами разных активов. Это не универсальная формула для каждого инвестора, а основа нашей стратегии управления."Вечный" не значит "неизменный". Если однажды задать пропорции, со временем рыночные движения могут заметно изменить баланс портфеля. Поэтому мы сочетаем стратегическое распределение с тактическими корректировками. Первое отвечает за долгосрочную структуру, вторые — за реакцию на текущие условия. Например, при повышении ставок облигации могут дешеветь, а инструменты денежного рынка — становиться привлекательнее. Тогда часть средств можно перераспределить. Если улучшаются перспективы акций, их долю можно увеличить. Мы учитываем динамику ставок, курс рубля, состояние долгового рынка и фундаментальные оценки активов. Это не попытка угадать точку разворота: задача — управлять риском, не отказываясь от долгосрочного плана.Чтобы такая гибкость не превратилась в спекуляцию, действуют ограничения. Отклонения от базовых пропорций допускаются только в пределах бюджета риска; в нестабильные периоды эти пределы становятся уже. Перестройка происходит постепенно. При этом акции и золото сохраняются в портфеле даже при неблагоприятной конъюнктуре: доля каждого класса не опускается ниже 20%. Есть и дополнительные правила. Если защитный актив переходит к устойчивому снижению, его повышенную долю пересматриваем. При падении облигационного рынка часть средств может перейти в инструменты денежного рынка.Главный результат — не максимальная доходность в удачный год. Диверсифицированный портфель может уступать активу, который резко вырос, зато снижает зависимость от ставки на единственного победителя. В долгосрочном инвестировании важнее не безошибочно предсказать будущее, а выстроить систему, которая не потребует начинать все заново при каждом изменении рынка.Автор — Александр Тихомиров, директор по инвестициям "СберСтрахования жизни" и "СберИнвестиции"
МОСКВА, .. ноя - ПРАЙМ. Что будет с рублем? Когда снизится ключевая ставка? Продолжат ли расти акции? Большинство инвестиционных решений так или иначе связано с попыткой ответить на эти вопросы. Но последние годы показали, насколько быстро даже самые убедительные прогнозы теряют актуальность.
За сравнительно короткий период российские инвесторы пережили пандемию, перестройку финансового рынка в 2022 году, резкие колебания валютных курсов и повышение ключевой ставки до 21%. В таких условиях возникает закономерный вопрос: можно ли выстроить инвестиционную стратегию, которая не потребует каждый раз угадывать следующий поворот рынка?
В преддверии первой страховой конференции Сбера "Страхование 2030. Технологии будущего", которая состоится 17 ноября в Москве, расскажу, как сформировать инвестиционный портфель, устойчивый к разным рыночным сценариям.
Один из ответов — концепция вечного портфеля американского финансового консультанта Гарри Брауна. В 1990-х команда инвестора Рэя Далио разработала близкую по идее всепогодную стратегию.
Оба подхода строятся на одном принципе: капитал распределяется между активами, которые по-разному реагируют на экономические изменения. Не нужно заранее знать, какой сценарий реализуется, — портфель должен быть готов к нескольким. Так, акции дают возможность участвовать в росте бизнеса, облигации могут дорожать при снижении процентных ставок, золото традиционно используют в периоды неопределенности, а инструменты денежного рынка позволяют получать доход при высоких ставках. Ни один из этих активов не защищен от падения. Но если они собраны в одном портфеле, результат меньше зависит от судьбы какого-то одного инструмента.
Для российского рынка мы используем структуру, в которой 30% приходится на акции, 30% — на золото, 30% — на облигации и 10% — на инструменты денежного рынка. Она сочетает потенциал роста с защитными свойствами разных активов. Это не универсальная формула для каждого инвестора, а основа нашей стратегии управления.
"Вечный" не значит "неизменный". Если однажды задать пропорции, со временем рыночные движения могут заметно изменить баланс портфеля. Поэтому мы сочетаем стратегическое распределение с тактическими корректировками. Первое отвечает за долгосрочную структуру, вторые — за реакцию на текущие условия.
Например, при повышении ставок облигации могут дешеветь, а инструменты денежного рынка — становиться привлекательнее. Тогда часть средств можно перераспределить. Если улучшаются перспективы акций, их долю можно увеличить. Мы учитываем динамику ставок, курс рубля, состояние долгового рынка и фундаментальные оценки активов. Это не попытка угадать точку разворота: задача — управлять риском, не отказываясь от долгосрочного плана.
Чтобы такая гибкость не превратилась в спекуляцию, действуют ограничения. Отклонения от базовых пропорций допускаются только в пределах бюджета риска; в нестабильные периоды эти пределы становятся уже. Перестройка происходит постепенно. При этом акции и золото сохраняются в портфеле даже при неблагоприятной конъюнктуре: доля каждого класса не опускается ниже 20%. Есть и дополнительные правила. Если защитный актив переходит к устойчивому снижению, его повышенную долю пересматриваем. При падении облигационного рынка часть средств может перейти в инструменты денежного рынка.
"СберИнвестиции" оценили рост интереса розничных инвесторов к облигациям
7 февраля 2025, 10:55
Главный результат — не максимальная доходность в удачный год. Диверсифицированный портфель может уступать активу, который резко вырос, зато снижает зависимость от ставки на единственного победителя. В долгосрочном инвестировании важнее не безошибочно предсказать будущее, а выстроить систему, которая не потребует начинать все заново при каждом изменении рынка.
Автор — Александр Тихомиров, директор по инвестициям "СберСтрахования жизни" и "СберИнвестиции"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.