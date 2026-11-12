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Вечный портфель: как инвестировать, не пытаясь угадать будущее

Вечный портфель: как инвестировать, не пытаясь угадать будущее - 12.11.2026, ПРАЙМ

Вечный портфель: как инвестировать, не пытаясь угадать будущее

Что будет с рублем? Когда снизится ключевая ставка? Продолжат ли расти акции? Большинство инвестиционных решений так или иначе связано с попыткой ответить на... | 12.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-12T15:42+0300

2026-11-12T15:42+0300

2026-11-12T15:42+0300

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МОСКВА, .. ноя - ПРАЙМ. Что будет с рублем? Когда снизится ключевая ставка? Продолжат ли расти акции? Большинство инвестиционных решений так или иначе связано с попыткой ответить на эти вопросы. Но последние годы показали, насколько быстро даже самые убедительные прогнозы теряют актуальность. За сравнительно короткий период российские инвесторы пережили пандемию, перестройку финансового рынка в 2022 году, резкие колебания валютных курсов и повышение ключевой ставки до 21%. В таких условиях возникает закономерный вопрос: можно ли выстроить инвестиционную стратегию, которая не потребует каждый раз угадывать следующий поворот рынка? В преддверии первой страховой конференции Сбера "Страхование 2030. Технологии будущего", которая состоится 17 ноября в Москве, расскажу, как сформировать инвестиционный портфель, устойчивый к разным рыночным сценариям.Один из ответов — концепция вечного портфеля американского финансового консультанта Гарри Брауна. В 1990-х команда инвестора Рэя Далио разработала близкую по идее всепогодную стратегию. Оба подхода строятся на одном принципе: капитал распределяется между активами, которые по-разному реагируют на экономические изменения. Не нужно заранее знать, какой сценарий реализуется, — портфель должен быть готов к нескольким. Так, акции дают возможность участвовать в росте бизнеса, облигации могут дорожать при снижении процентных ставок, золото традиционно используют в периоды неопределенности, а инструменты денежного рынка позволяют получать доход при высоких ставках. Ни один из этих активов не защищен от падения. Но если они собраны в одном портфеле, результат меньше зависит от судьбы какого-то одного инструмента.Для российского рынка мы используем структуру, в которой 30% приходится на акции, 30% — на золото, 30% — на облигации и 10% — на инструменты денежного рынка. Она сочетает потенциал роста с защитными свойствами разных активов. Это не универсальная формула для каждого инвестора, а основа нашей стратегии управления."Вечный" не значит "неизменный". Если однажды задать пропорции, со временем рыночные движения могут заметно изменить баланс портфеля. Поэтому мы сочетаем стратегическое распределение с тактическими корректировками. Первое отвечает за долгосрочную структуру, вторые — за реакцию на текущие условия. Например, при повышении ставок облигации могут дешеветь, а инструменты денежного рынка — становиться привлекательнее. Тогда часть средств можно перераспределить. Если улучшаются перспективы акций, их долю можно увеличить. Мы учитываем динамику ставок, курс рубля, состояние долгового рынка и фундаментальные оценки активов. Это не попытка угадать точку разворота: задача — управлять риском, не отказываясь от долгосрочного плана.Чтобы такая гибкость не превратилась в спекуляцию, действуют ограничения. Отклонения от базовых пропорций допускаются только в пределах бюджета риска; в нестабильные периоды эти пределы становятся уже. Перестройка происходит постепенно. При этом акции и золото сохраняются в портфеле даже при неблагоприятной конъюнктуре: доля каждого класса не опускается ниже 20%. Есть и дополнительные правила. Если защитный актив переходит к устойчивому снижению, его повышенную долю пересматриваем. При падении облигационного рынка часть средств может перейти в инструменты денежного рынка.Главный результат — не максимальная доходность в удачный год. Диверсифицированный портфель может уступать активу, который резко вырос, зато снижает зависимость от ставки на единственного победителя. В долгосрочном инвестировании важнее не безошибочно предсказать будущее, а выстроить систему, которая не потребует начинать все заново при каждом изменении рынка.Автор — Александр Тихомиров, директор по инвестициям "СберСтрахования жизни" и "СберИнвестиции"

https://1prime.ru/20250207/obligatsii-854747624.html

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Александр Тихомиров https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/1e/874812140_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_226d9c8237b4c2928f375423259d2828.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Александр Тихомиров https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/1e/874812140_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_226d9c8237b4c2928f375423259d2828.jpg

мнения аналитиков, сберстрахование жизни, инвестиции